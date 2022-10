Mostra reúne obra de Pierre Verger em revista pela fotógrafa Maureen Bisilliat

Em Perspectivas, Maureen Bisilliat reúne suas fotografias dos ensaios Pele Preta, Sertões, Caranguejeiras e A João Guimarães Rosa

A Galeria Marcelo Guarnieri inaugura sua nova sede, no dia 19, com a exposição Ver a Vida com Verger, que promove um encontro entre a obra do francês e a da inglesa Maureen Bisilliat, dois fotógrafos cuja contribuição para a cultura brasileira é imensa. A seleção das fotos feita por Bisilliat tem imagens de Verger registradas entre as décadas de 1930 e 1950 (entre elas a dos pescadores desta página) e fotografias recentes de Maureen de sua série Perspectivas (2021), elaborada com material de seu arquivo. Ver a Vida com Verger por Maureen Bisilliat abre o novo espaço da Galeria Marcelo Guarnieri, que funcionará no número 1.054 da Alameda Franca, em São Paulo.

Em Perspectivas, Maureen Bisilliat reúne suas fotografias dos ensaios Pele Preta, Sertões, Caranguejeiras e A João Guimarães Rosa, imprimindo as imagens em novas configurações. Nas fotografias de Pierre Verger selecionadas por Maureen Bisilliat há uma predominância de retratos, registros de trabalhadores e celebrações populares.

São temas também tratados por Maureen Bisilliat e que permitem um contato mais próximo com pessoas das camadas populares por meio de seus movimentos de corpo, expressões e costumes. Para ambos, essas imagens apresentam o Brasil não só para os estrangeiros, mas estabelecem um diálogo interclassista que há muito se perdeu no País.

Ver a vida com Verger

Galeria Marcelo Guarnieri (Alameda Franca, 1054. 2ª./6ª, 10h/19h; sáb., 10h/17hs. Grátis. Até 28/2/23.

