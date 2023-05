Mostra de Walter Firmo recebe a ação Imagem Contemporânea com Renato Acha neste sábado (20)

“Walter Firmo no verbo do silêncio a síntese do grito” reúne 266 imagens, várias delas emblemáticas, como a do maestro Pixinguinha na cadeira de balanço e a série com o artista Arthur Bispo do Rosário

A ação Imagem Contemporânea tem edição especial neste sábado (20 de maio), às 16 horas, com uma visita orientada que vai mergulhar no universo do “mestre da cor” – Walter Firmo – na mega exposição em exibição no CCBB Brasília. “Walter Firmo no verbo do silêncio a síntese do grito” reúne 266 imagens, várias delas emblemáticas, como a do maestro Pixinguinha na cadeira de balanço e a série com o artista Arthur Bispo do Rosário.

Uma rara oportunidade de contemplar e refletir sobre um trabalho de 70 anos que revela tanto o apuro da construção de uma rica trajetória quanto traça uma rara visão histórica do Brasil através da fotografia. O povo e a cultura negras dos quatro cantos do país retratados em festas populares, ritos e cenas cotidianas onde a poética do artista se alia à experimentação e à criação de imagens muitas vezes encenadas e dirigidas.

A ação “Imagem Contemporânea” é ministrada por Renato Acha e une um público diverso em torno de galerias e museus de Brasília com visitas orientadas em exposições. “Os participantes percorrem diversos espaços culturais de Brasília em um movimento do olhar através da análise de imagens. Um exercício fluido que promove um fino diálogo entre o público e as obras.” Conta Renato Acha.

Cada visita tem o investimento de R$ 125,00 por pessoa e tem a duração de cerca de uma hora e meia.

Serviço:

“Imagem Contemporânea” com Renato Acha na exposição “Walter Firmo no verbo do silêncio a síntese do grito”

Data: 20 de maio de 2023 (sábado), às 16 horas

Local: CCBB Brasília (Setor de Clubes Sul)

Investimento: R$ 125,00 por pessoa – pagamentos via PIX [email protected]

Inscrições: (61) 99326-6390 (WhatsApp) e [email protected]

Classificação indicativa: livre

Informações: (61) 99326-6390