Mostra coletiva aborda diferentes olhares sobre a paisagem

A exposição “Teoria da Paisagem” ganha exibição na Casa Aerada Varjão, de 02 de setembro a 01 de outubro, com entrada franca. O curador Arthur Gomes Barbosa traz um brevíssimo recorte que sintetiza a nova produção brasiliense focada no tema da paisagem, com obras de Letícia Miranda, Mariana Vidal, Nina Maia, Paulo Valeriano e Pedro Lacerda.

A mostra adota como objetivo um exercício do olhar e chama atenção para os modos de ver nossos arredores, mundos externos e internos. São cinco olhares específicos, cinco poéticas cooptadas em três eixos de pensamento: paisagem em trânsito, paisagem decomposta e paisagem mediada. O referencial teórico é advindo de Anne Cauquelin em “A Invenção da Paisagem” (1989).

A paisagem foi e continua a ser trabalhada dentro da história da arte, e a arte contemporânea bebe muito desta fonte. “Em um primeiro momento e como forma de um resgate histórico, elegemos a pintura como representante de uma forma de captar o ver sensível, que com o tempo se transforma e desdobra, se contamina pelo vídeo, pela foto, pela colagem, processos de recomposição do ver. Pensando, então, a partir da pintura, convida-se o espectador a repensar a paisagem, mediada pelas lentes da aceleração, elasticidade, decomposição, seleção, subtração, imaginação. Que paisagem se constrói com olhos fechados?”, questiona o curador.

Serviço:

Exposição “Teoria da Paisagem”

De 02 de setembro a 01 de outubro de 2023

Casa Aerada Varjão (quadra 01, conj. B, casa 06 – Varjão, Brasília-DF)

Visitação: sextas, das 16h às 20h; sábados e domingos, das 14h às 19h

Pré-agendamento pelo e-mail [email protected]

Entrada franca e classificação livre

Mais informações: @casaaeradavarjao