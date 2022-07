Mila Petrillo expõe fotos em centro cultural do TCU

Artista vai expor um apanhado dos seus 44 anos de carreira, sendo 30 deles atuando, principalmente, em projetos sociais espalhados pelo Brasil

A artista e fotógrafa Mila Petrillo inaugura, em 02 de agosto, a mostra Arte de Transformação, que poderá ser visitada no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União Marcoantônio Villaça, até 15 de outubro. Em exposição, um apanhado do trabalho da talentosa artista que soma 44 anos de carreira, sendo 30 deles atuando, principalmente, em projetos sociais espalhados pelo Brasil. “Essa exposição é o registro fotográfico de iniciativas socioculturais, onde a arte é a espinha dorsal de uma profunda transformação social. Ela não é coadjuvante no processo educativo. Ela própria — a arte — educa. São trabalhos impactantes, belos, amorosos, fortes, realizados por pessoas com enorme capacidade de doação, invenção, criação e, principalmente, amor”, ressalta Mila, que busca, através do trabalho, homenagear os realizadores por trás dos projetos.

Com curadoria de Bené Fonteles, Arte de Transformação traz dezenas de registros que mostram crianças e adolescentes participando de oficinas de artes plásticas, dança, teatro e música. Através do olhar sensível e inteligente de Mila, também é possível vislumbrar, a cada um dos cliques, seu compromisso a serviço do ser humano.

A mostra surgiu a partir do livro de Mila, Arte de Transformação, organizado pelo artista e curador Bené Fonteles, em 2007, e exibe algumas das imagens que já mereceram destaque em publicações de entidades como UNESCO, UNICEF, USAID, BID, BNDES, ANDI, Fundação AVINA, Petrobrás entre outros.

A realização da mostra no Centro Cultural Marcoantônio Villaça, com a digitalização desses ensaios fotográficos para preservação do acervo, compõe esta ação apoiada pelo Centro Cultural TCU e abre possibilidades de se levar o trabalho para outros espaços culturais do país. “Queremos mostrar ao maior número de pessoas possível para continuar inspirando, tanto estes projetos socioculturais retratados pela Mila, como para incentivar o surgimento de outros que respondam às demandas de um Brasil cada vez mais carente. Acreditamos no poder transformador da arte solidária”, afirma Bené Fonteles.

Para o curador, a exposição traz uma reflexão sobre várias questões das heranças culturais e espirituais ameríndias, afro-brasileiras e mestiças e aponta novos caminhos em que a arte tem um papel não só transformador, mas transcendente em todo nosso processo histórico e artístico.

Arte de Transformação conta com 154 fotografias, entre impressões em fine art, plotagens e em tecido.

Sobre Mila Petrillo

Fotógrafa profissional desde 1978, transitou pelas áreas da fotografia de cena para cinema, de espetáculos de dança e teatro, reprodução de obras de arte, publicidade, fotojornalismo, especialmente na área cultural e social.

Na grande imprensa fotografou para veículos como Correio Braziliense, Jornal de Brasília, Folha de São Paulo, Veja, Isto é, Marie Claire, Vogue, Elle, Globo Rural, Revista Educação e Revista Nova Escola.

Fotografou momentos relevantes do movimento indígena brasileiro sendo destaque as exposições na Rio 92 e Rio + 20 e documenta de forma regular atividades de arte e educação para ONGs e instituições como: UNICEF, UNESCO, USAID, BID, UNFPA, BNDES, Fundação AVINA, ANDI, Instituto Alok, Petrobrás Social e outros

Publicou, entre outros, os livros Arte de Transformação (2007) e ATO! (2019). De 1987 para cá realizou 32 exposições individuais.

O trabalho de Mila foi reconhecido com os prêmios Ayrton Senna de Jornalismo, Amazonas de Jornalismo Cultural, Meia Sola, APAC (Associação de Produtores de Arte e Cultura do DF) e pela Comenda Carlos Gomes de Mérito Cultural DF.

Mila Petrillo é reconhecida como Jornalista Amiga da Criança pela ANDI (Agência de Notícias dos Direitos da Infância e Adolescência) e Fundação Abrinq.

Atualmente, além de seu trabalho como fotografa, é também diretora do Dhyan Ponto de Meditação, espaço de meditação e desenvolvimento pessoal na Chapada dos Veadeiros.

Sobre o Centro Cultural TCU

As ações promovidas pelo Centro Cultural TCU oferecem a estudantes e ao grande público importantes oportunidades de acesso à história, à arte e a outras formas de manifestação cultural.

As exposições são atendidas pelo Programa Educativo do CCTCU, que promove a interação de alunos, professores e demais visitantes com o conteúdo expositivo para compartilharem suas experiências e pontos de vista. As atividades culturais do CCTCU

também têm a aptidão e o propósito de explicar a importância do papel do Tribunal de Contas da União e de aproximá-lo dos cidadãos, a quem já se dedica em sua missão institucional de aperfeiçoamento da administração pública em benefício da sociedade.

Serviço:

Arte de Transformação – Parte I, de Mila Petrillo

Curadoria | Bené Fonteles

Produção | IPCB – Instituto de Produção Socioeducativo e Cultural Brasileiro

Abertura | 02 de agosto, 19h

Visitação | Até o dia 15 de outubro

Segunda à sexta, das 9 às 18 horas

Sábado, das 10 às 17 horas

Visitação para escolas | De segunda a sexta, mediante agendamento

Onde | Galeria Marcantonio Vilaça – Centro Cultural TCU

Endereço | Setor de Clubes Esportivos Sul Trecho 3, Brasília – DF

Telefone | (61) 3527-5221

Entrada | Gratuita

Classificação indicativa | Livre para todos os públicos