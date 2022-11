Katherine ‘Kat’ McNamara está confirmada para painel no Palco Thunder by Cinemark Club

A atriz americana, mais conhecida por interpretar Clary Fray em ‘Shadowhunters’ e Mia Smoak em ‘Arrow’, é anunciada para sábado, 03 de dezembro

A CCXP22 confirma a atriz Katherine ‘Kat’ McNamara. A norte-americana de 26 anos, mundialmente conhecida por seus trabalhos como Mia Smoak em “Arrow” e Clary Fray em “Shadowhunters”, vem ao Brasil para um bate-papo com os fãs em um painel super especial no Palco Thunder by Cinemark Club durante o sábado (03/12). A protagonista do spin-off de “Walker”, onde interpreta Abby Walker, também estará disponível para Fotos e Autógrafos.

Nos últimos anos, Kat vem trabalhando em produções para o cinema como o filme “Untitled Horror Movie”, lançado em junho de 2021, que mistura terror e comédia e foi gravado de forma totalmente remota durante o período de pandemia. A atriz também interpretou Amy no longa “Traição e Desejo” (2021), estrelou “Quando Encontrei Você” (2021), ao lado de Vanessa Redgrave e participou, ainda, da minissérie de drama e terror da CBS All Access “The Stand” (2020), baseada no livro homônimo do escritor Stephen King, conhecido como o “rei do terror”, como a personagem Julia Lawry. O elenco, repleto de estrelas, inclui James Marsden, Whoopi Goldberg, Alexander Skarsgård e Ezra Miller.

Com a expectativa de receber mais de 300 mil pessoas, a CCXP22 acontece entre os dias 01 e 04 de dezembro no São Paulo Expo. Atualmente, está à venda o terceiro e último lote para o festival. Estão disponíveis apenas os pacotes diários (Quinta, Sexta e Domingo) e o pacote EPIC Experience. Até o momento estão confirmados os estúdios Amazon Prime Video, Globoplay, Netflix, HBO Max, Warner Bros Pictures, além dos atores Keanu Reeves, John Rhys-Davies, Alexander Ludwig e Edgar Vivar, o streamer Gaules, os quadrinistas Jim Starlin, Mark Waid, Aimée de Jongh, Laerte, Fabien Toulmé, Marcello Quintanilha, Jim Cheung e muitos outros.

SERVIÇO

CCXP22

Datas: de 1º a 4 de dezembro

Local: São Paulo Expo

Para outras informações, acesse o site do evento: http://www.ccxp.com.br.