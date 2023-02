Jovens pintoras negras abrem a exposição ‘Superfície Sensível’

Lançamento faz parte do projeto de manutenção do grupo de pesquisa curatorial da Pilastra

O ecossistema de arte e galeria-escola A Pilastra apresenta mostra coletiva com o trabalho de três jovens pintoras negras do entorno de Brasília. A exposição faz parte do projeto de manutenção do grupo de pesquisa curatorial da Pilastra e contará com mediação de programa educativo, publicação de pesquisa e outros desdobramentos.

No próximo dia 01 de março (quarta-feira), às 19h, A Pilastra realizará a mostra coletiva Superfície Sensível, com obras das artistas Cris Akanni, Pamella Wyla e Rayza de Mina, sob curadoria de Gisele Lima. Ocupando a galeria da Pilastra, no polo de modas do Guará II, a exposição apresentará ao público um recorte da produção de três artistas, mulheres, negras, do entorno de Brasília que se dedicam a pela pintura investigar, criticar e se aprofundar em questões identitárias, raciais e subjetivas que atravessam as suas existências. Compõem a mostra cerca de 18 trabalhos inéditos e pertencentes a coleções privadas que apresentam as mais variadas facetas daquilo que aqui estamos entendendo como superfície sensível: A Pele, o Cabelo e a Pintura negra.

Serviço:

Superfície Sensível – Cris Akanni, Pamela Wylla e Rayza de Mina, curadoria Gisele Lima

Realização: A Pilastra

Abertura: 01 de março, às 19h

Em cartaz até 20 de abril

Visitação de quarta a sábado, das 15h às 20h

Local: A Pilastra – QE 40, Polo de modas, final da rua 21.

Telefone: (61) 98636-1774