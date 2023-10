Instalação ‘Canção Recortada’ entra em cartaz na Biblioteca Nacional de Brasília

Projeto mescla nove letras de música com imãs e colagens poéticas feitas em três geladeiras instaladas no local

O neoconcretismo e a valorização da criatividade e da subjetividade inspiraram e continuam inspirando artistas da capital federal, seja em suas composições, espetáculos, livros, exposições. E é baseado neste movimento que nasce o projeto Canção Recortada, uma instalação realizada no pilotis da Biblioteca Nacional de Brasília que mescla literatura, música e Artes Visuais.

Com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), a iniciativa Canção Recortada estará em cartaz de 21 de outubro a 19 de novembro de 2023.

Quem passar pela Biblioteca poderá se deparar e interagir com a instalação. No local, foram montadas três geladeiras plotadas com colagens-base e ímãs com elementos e letras fragmentadas de músicas. As músicas do compositor Lucas Gemelli, criadas durante a existência da banda brasiliense O Tarot, foram traduzidas visualmente pelas colagens e visual da artista multimídia Isabella Pina. Com os ímãs, o público poderá brincar e montar a sua própria composição artística e lírica na geladeira.

“Canção Recortada é um ponto de encontro entre poesia, música e colagem. A obra é um convite a se deparar com a infinidade de sentidos possíveis através da combinação de elementos, de dar corpo físico à palavra, a possibilidade de pegá-la. Em primeiro plano, as camadas de ímã em lugar da cola nos trazem o lúdico que costumávamos ter: nada é permanente. Escolha, selecione, priorize, ordene, planeje, integre, ou não, mas não se esqueça, você está encontrando um novo possível, você está inventando”, destaca o compositor/idealizador Lucas Gemelli e a artista multimídia Isabella Pina.

O projeto conta com a curadoria de Guilherme Cobelo, produção de Villa-Lobos Produções e Iduna Produções e cenografia de Cenaecia.

Serviço:

Instalação interativa ‘Canção Recortada’

De 21 de outubro a 19 de novembro de 2023

No pilotis norte da Biblioteca Nacional de Brasília

Visitação de segunda a segunda-feira, das 10h às 20h

Livre para todos os públicos

Mais informações: @iduna.insta e @villalobosproducoes