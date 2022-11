HBO MAX confirma painel de ‘The Last of Us’ com Pedro Pascal e Bella Ramsey

O painel da próxima série original da HBO inclui Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos da série Neil Druckmann e Craig Mazin

São Paulo, 21 de novembro de 2022 – HBO Max faz sua estreia presencial na CCXP em grande estilo, com uma ativação cheia de conteúdo aclamado pelos fãs, apresentando a tão esperada série THE LAST OF US, que estreia em 15 de janeiro de 2023. Para comemorar a nova série original da HBO, a plataforma transportará os visitantes para o mundo de THE LAST OF US com uma experiência imersiva e um painel com o amado elenco e equipe.

O imperdível painel acontecerá na Arena Thunder da CCXP no dia 3 de dezembro às 17h, onde os fãs podem esperar mergulhar no mundo de THE LAST OF US com Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy Miller), Merle Dandridge (Marlene) e os co-criadores e produtores executivos da série, Neil Druckmann e Craig Mazin, enquanto eles discutem sua experiência de filmagem, compartilham curiosidades e mais surpresas.

Além do painel imperdível, a HBO Max terá uma área dedicada a THE LAST OF US em seu estande, trazendo à vida um local importante da série, que deixará os convidados animados. Lá, os fãs poderão mergulhar na cena que já vem fazendo sucesso no teaser da série. Neste espaço, os visitantes poderão recriar os passos de Joel e Ellie por um perigoso museu, procurar a luz para encontrar easter eggs, aproveitar oportunidades para fotos e muitas outras surpresas pelo caminho. Fãs de todo o mundo podem acompanhar a ação nas redes sociais da HBO, HBO Max e The Last of Us.

De Craig Mazin, o criador vencedor do Emmy® de CHERNOBYL, e Neil Druckmann, criador do aclamado vídeo game, THE LAST OF US é baseado no game de mesmo nome que se tornou um fenômeno global. A série se passa 20 anos após a destruição da civilização moderna e apresenta Joel, um sobrevivente experiente com um passado doloroso, que é contratado para contrabandear Ellie, uma garota de 14 anos, para fora de uma zona de quarentena opressiva. O que começa como um pequeno trabalho logo se torna uma jornada brutal e dolorosa, pois ambos devem atravessar os Estados Unidos e depender um do outro para sobreviver.

Como anunciado anteriormente, a HBO Max participará da CCXP22 com um estande que homenageia os grandes lançamentos do ano, além de franquias queridas já conhecidas e amadas pelos fãs – incluindo esportes – e outras que são as favoritas entre o público de streaming . Além de THE LAST OF US, os visitantes da CCXP22 podem esperar experiências imersivas e simuladas de títulos como: A CASA DO DRAGÃO, RICK AND MORTY e IRMÃO DO JOREL, além de UEFA CHAMPIONS LEAGUE e PAULISTÃO.

SERVIÇO

HBO MAX NA CCXP22

Quando: 01 a 04 de dezembro

Painel THE LAST OF US na CCXP

Quando: 03 de dezembro

Horário: 17h

Onde: Arena Thunder by Cinemark