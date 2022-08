Galeria do Hidden exibe última exposição da temporada com pintor Crico Lins

Trazendo uma experiência sensorial agradável e relaxante, o contato pessoal com o colorido vibrante das obras de Crico estimula o olhar

No Hidden 2022, a aposta foi trazer exposições para destacar e enaltecer os projetos de artistas locais e nacionais. Em setembro, o espaço exibirá sua última exposição da temporada. Cor em Cor, do pintor Crico Lins, estará disponível no espaço a partir do dia 8 de setembro.

Trazendo uma experiência sensorial agradável e relaxante, o contato pessoal com o colorido vibrante das obras de Crico estimula o olhar, as conexões cerebrais e faz o público mergulhar no mundo encantador da pintura.

“A vida já está tão corrida. A arte, e especificamente a pintura, nos remete a um campo mais agradável e de mais prazer. Se não fosse a arte, nós com certeza teríamos uma vida mais dura”, afirma o artista.

A exposição, que possui obras para todos os gostos, surgiu de processos criativos muito interessantes. Nas obras intituladas como Cimento Trincado, o artista analisou desenhos e formações que o cimento velho fez no piso e as transformou em arte, dando vida e cor.

Crico é natural da Bahia e desde a infância arriscava traços no papel, na carteira da escola e em todas as lacunas que encontrava pela frente. O gosto por arte, herdou de sua mãe, uma pintora e artesã, que por força da alergia à tinta à óleo foi obrigada a abandonar os pincéis.

O artista resolveu dar continuidade no trabalho da mãe e ainda nos anos 90 chegou a ter aulas particulares com o renomado pintor grapiúna Carlos Santal, que hoje vive em Lisboa. Por alguns anos se afastou da pintura por conta de sua formação jurídica e em 2006, quando radicou-se em Porto Seguro (BA), voltou a pintar. Foi nesse período que Crico se apaixonou pela tinta acrílica e desfez a lua de mel com a tinta a óleo.

O projeto Hidden 2022 abriu as portas em 2 de junho e tem previsão de funcionamento até o fim da estiagem. Nesta edição, a casa tem capacidade para receber 600 pessoas que poderão circular pelas várias ambientações instaladas no Espaço Eletronorte, na 904 Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

SERVIÇO:

Exposição Cor em Cor do pintor Crico Lins

A partir do dia 8 de setembro

Espaço Hidden, 904 sul

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De quinta a sábado, a partir das 18h