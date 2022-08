Galeria do Espaço Hidden traz a exposição ‘Urbanarticidade’

Com muitas cores vibrantes, traços soltos, linhas, geometria, elementos de grafite, obras livres e sem amarração, a exposição traz um pouco da história e da carreira de cada um dos artistas

O Espaço Hidden está sediando, em agosto, “Urbanarticidade”, do artista visual multimídia Daniel Banda e do artista plástico Leco Bezerra. Com muitas cores vibrantes, traços soltos, linhas, geometria, elementos de grafite, obras livres e sem amarração, a exposição traz um pouco da história e da carreira de cada um dos artistas.

A exposição é o resultado do trabalho dos dois grandes artistas, que têm propostas diferentes, mas que se completam. Daniel é designer, diretor de arte, cenógrafo, muralista e ilustrador. Já Leco, é jornalista por formação e artista plástico autodidata por vocação.

Apesar de distintos, eles possuem algumas coisas em comum. Geminianos, eles veem a arte não só como um trabalho, mas como uma veia pulsante em suas vidas, como forma de expressão e comunicação. A feliz coincidência é que, mesmo se conhecendo há muito tempo, esta é a primeira vez que eles têm a oportunidade de trabalhar juntos.

O projeto Hidden 2022 abriu as portas em 2 de junho e tem previsão de funcionamento até o fim da estiagem. Nesta edição, a casa tem capacidade para receber 600 pessoas que poderão circular pelas várias ambientações instaladas no Espaço Eletronorte, na 904 Sul. A aposta é trazer uma exposição de arte por mês, para destacar e enaltecer os projetos de artistas locais.

Serviço

Exposição ‘Urbanarticidade’, com Daniel Banda e Leco Bezerra

De 4 a 27 de agosto

Espaço Hidden, 904 sul

De quinta a sábado, a partir das 18h