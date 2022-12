Exposição Mundo Zira ganha tour virtual

Em cartaz no CCBB Brasília, a versão digital da exposição ‘Mundo Zira – Ziraldo Interativo’ está disponível no site do Banco do Brasil

Em cartaz desde outubro no CCBB Brasília, “Mundo Zira – Ziraldo Interativo” ganhou novas possibilidades digitais. A mostra sobre o universo do cartunista que acaba de completar 90 anos pode ser visitada no site do Centro Cultural Banco do Brasil, onde os fãs podem interagir com as obras de forma virtual. O tour virtual transporta os visitantes para os espaços do CCBB Brasília, onde estão galerias repletas com obras de Ziraldo em formato multimídia. Pelo computador, celular ou outros aparelhos é possível desvendar os caminhos por onde se encontram brincadeiras, histórias, filmes e tirinhas que compõem a exposição. Isso graças à tecnologia de mapeamento em 360º e ferramentas que guiam o usuário pelo circuito da mostra. As obras interativas podem ser clicadas e expandidas, para reproduzirem as mesmas atividades disponíveis na exposição física. Além da visitação virtual, o conteúdo complementar também está ao alcance de um clique. Toda a experiência da Mundo Zira está resumida em um catálogo especial com informações sobre a mostra e dicas de como desbravá-la. Os internautas podem ainda escutar músicas inspiradas nos personagens e na obra de Ziraldo! O material está disponível no site: https://ccbb.com.br/brasilia/programacao/mundo-zira-ziraldo-interativo/