Exposição da cartunista Laerte Coutinho estreia em Brasília

‘Trans Laerte’ leva o público a imergir na arte da profissional, a partir de hoje (28), na Caixa Cultural

‘Trans Laerte’ é uma exposição interativa inédita de cartuns, tirinhas e charges dos mais de 50 anos de produção da cartunista Laerte Coutinho, uma das mais importantes artistas brasileiras. A abertura acontecerá na Galeria Vitrine da Caixa Cultural Brasília, dia 28 de setembro, às 19h, com a presença do curador Nobu Chinen, pesquisador na área de história em quadrinhos e membro do Observatório de Histórias em Quadrinhos. A visitação será de terça a domingo, das 9h às 21h, até 05 de novembro de 2023.

A exposição é uma viagem pela criatividade fascinante de Laerte: TRANSformadora, TRANSgressora e TRANSmidiática. O público terá oportunidade de se conhecer, rever e apreciar uma pequena amostra do imenso talento dessa artista absolutamente genial, se inquietar com sua aguçada inteligência e sensibilidade e se divertir com seu estilo de humor e ironia, aliás, nem sempre fina. Ninguém chegará à porta de saída da mesma maneira que entrou na exposição. Algo da desafiadora, ousada e corajosa Laerte irá junto.

A âncora no fio condutor, TRANS é fincada numa multiplicidade de sentidos, com o propósito de resgatar e valorizar uma brilhante carreira que já conta mais de 50 anos no humor gráfico e na qualidade narrativa. A mostra oferece passagens por diversas fases do trabalho de Laerte como chargista e cartunista, desde a revista amadora Balão até sua produção mais recente, passando por uma intensa produção que inclui charges, tiras diárias, histórias de página única e outras mais extensas. A arquiteta Ana Kalil, responsável pelo projeto expográfico, teve o desafio de condensar cerca de 400 trabalhos da cartunista. Segundo Ana, “Pensar em uma exposição sobre Laerte foi inquietante! Como trazer esse espírito revolucionário e livre para uma exposição? Como fazer com que os personagens “pulem” das tirinhas ou charges e nos apresente a essa artista? É um tira gosto feito com muito cuidado e alguma ousadia desse banquete que é sua vida e sua arte.”

Quem assina a curadoria é Nobu Chinen, pesquisador e escritor de vários artigos e livros sobre histórias em quadrinhos, que criteriosamente fez um recorte do que melhor se produziu no Brasil em termos de arte sequencial. Chinen usa como eixo curatorial a construção de um diálogo da obra de Laerte cartunista com questões política, econômica e social, do país e do mundo. “É uma oportunidade rara de se conhecer, de se rever e de se apreciar o talento dessa artista genial. De se inquietar com sua aguçada inteligência e sensibilidade e de se divertir com seu estilo de humor e ironia, aliás, nem sempre fina”, destaca Nobu Chinen.

Além de Brasília, a exposição irá ocupar a Caixa Cultural Curitiba ainda neste ano.

Serviço:

Exposição Trans Laerte

Local: Galeria Vitrine da CAIXA Cultural Brasília

Endereço: Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lotes 3/4 – Edifício Anexo à Matriz da CAIXA

Abertura: 28 de setembro de 2023, às 19h

Temporada: de 28 de setembro a 5 de novembro

Visitação: de terça a domingo, das 9h às 21h

Entrada: gratuita