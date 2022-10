Exposição beyond Van Gogh recebe alunos de escola pública do DF

Cerca de 720 alunos devem imergir na obra do Van Gagh até outubro

A maior exposição do mundo sobre Vincent Van Gogh recebe alunos de escolas públicas do Distrito Federal gratuitamente. A expectativa de projeto, até o momento, é receber cerca de 3 mil estudantes de diversas regiões, como Ceilândia, Planaltina, Gama, Sobradinho, Taguatinga e Paranoá.

Beyond Van Gogh é uma viagem imersiva que usa recursos como luz, arte, cor, música e formas, projetadas no chão e nas paredes, dando ao visitante a sensação de estar dentro das obras do pintor. Para abrigá-la foi construído um enorme pavilhão de 2.500 metros quadrados no estacionamento do ParkShopping.

Para além da experiência sensorial, a visita é uma oportunidade para os jovens aprenderem de forma lúdica sobre a vida de um dos pintores mais influentes do mundo, cuja trajetória se confunde com a própria história da arte e do movimento pós-impressionista.

Fotos: Evellyn Luchetta/Jornal de Brasília

“De acordo com Simone Coutinho, diretora executiva da exposição, o projeto social tem intenção de aproximar pessoas com menos acesso à arte a grandes obras da humanidade. “O nosso objetivo é permitir que os jovens saibam mais sobre a obra desse gênio que foi Van Gogh, de uma maneira verdadeiramente imersiva e com essa fusão digital delas”, explica.

Até o momento, mais de 20 escolas já passaram pela exposição. Na sexta, 7, os alunos do SEJUS e do Geama – Samambaia visitarão as obras imersivas de Van Gogh, às 11h. Na segunda, 10, será a vez dos alunos do Capsi, Recanto das Emas, QI CEF 504 de Samambaia, Escola Estadual Professora Josefa Barbosa Valente e CEM 09 da Ceilândia.