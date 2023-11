Exposição “A Quem Traspassam” amplia debate sobre a produção artística brasileira

A exposição busca a fundamental democratização do acesso e do direito ao fazer artístico, como parte do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural 2023-2024

Ao longo dos últimos séculos, a escrita da história da arte foi eurocentrada. Como resultado, catalogações hierarquizam e classificaram produções a partir de conceitos restritivos. A partir da necessidade de outros horizontes, os curadores Marcos de Lontra Costa e Rafael Fortes Peixoto trazem para Brasília a produção de dois importantes artistas brasileiros que viveram à margem: Manuel Messias dos Santos e Chico Tabibuia.

A exposição ‘A Quem Traspassam’ tem como objetivo levar ao público de Brasília as esculturas de Chico Tabibuia e xilogravuras de Manuel Messias, ampliando o debate sobre a produção artística brasileira. A exposição busca a fundamental democratização do acesso e do direito ao fazer artístico, como parte do Programa de Ocupação dos Espaços da Caixa Cultural 2023-2024.

A mostra abre na Caixa Cultural Brasília nesta terça-feira (14) e fica em cartaz na Galeria Vitrine até 28 de janeiro de 2024. Com entrada gratuita, a visitação se dá de terça-feira a domingo, das 9h às 21h, e tem classificação indicativa para maiores de 14 anos.

Na tarde de hoje (13), a partir das 15h, haverá a Experiência em Montagem, visita guiada com os curadores pela galeria ainda em montagem, com o propósito de apresentar a expografia bem como as trajetórias e obras dos artistas.

A pergunta que intitula a mostra foi retirada de uma obra da série Via Sacra, produzida por Messias em 1979, e descrita em texto bíblico. Essa frase levanta a reflexão sobre quem estava sendo torturado na crucificação, o homem Jesus ou o próprio Deus. A curadoria se apropriou desse questionamento para pensar como as trajetórias destes dois artistas foram afetadas por questões socioeconômicas e de que maneira suas vivências e criações nos atravessam hoje.

Serviço:

‘A Quem Traspassam’

Abertura: dia 14 de novembro, às 19h, com visita mediada e bate-papo com os curadores

Visitação das 9h às 21h, de terça-feira a domingo, até 28 de janeiro

Local: Caixa Cultural Brasília | Galeria Vitrine

Endereço: SBS Quadra 4 Lotes 3/4

Entrada franca

Classificação: 14 anos

Acesso para pessoas com deficiência