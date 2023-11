Com pinturas na temática LGBTQIAP+, exposição Kallis+ estreia em Taguatinga

A mostra é da artista da cidade Mel Monteiro, e ficará no Ponto de Cultura Invenção Brasileira, no Mercado Sul de Taguatinga, dos dias 16 de novembro a 16 de dezembro

Com o fim da pandemia, a artista visual Mel Monteiro sentiu a necessidade de gerar mais conexões físicas e pessoais em torno de sua arte. A partir desse mote, surgiu a ideia da exposição Kallis+, primeira mostra da artista, com obras na temática LGBTQIAP+, que estará disponível ao público durante um mês, promovendo sentimentos, pensamentos e encontros. E o primeiro desses encontros será na abertura da exposição, que será no dia 16 de novembro, quinta-feira, às 19h, no Invenção Brasileira, no Mercado Sul de Taguatinga. O lançamento contará com, além das 12 obras, apresentação de dança do grupo Projeto Divindades e uma visita guiada com a artista. E durante o tempo de exposição, Mel Monteiro estará no espaço, disponível para conversas, trocas e experiências acerca de sua exposição e seu trabalho artístico.

A Kallis+ conta com 12 pinturas digitais, de 80x80cm, impressas em tecido e emolduradas. As obras, pintadas por Mel, têm como tema principal pessoas, personagens e vivências da comunidade LGBTQIAP+. A exposição é uma maneira de reconhecimento dos direitos de grupos marginalizados, que historicamente tem sofrido diversos tipos de preconceitos. Em resposta a isso, a mostra propõe criar um espaço de acessibilidade para que essas comunidades possam se sentir representadas e ouvidas, e, mais especificamente, para haver a construção de diálogos sobre identidades LGBTQIA+ e suas mais diversas e únicas formas de expressão.

Sobre a artista

Mel Monteiro Simões, que tem como nome artístico Kallis, é uma ilustradora de 21 anos natural de Brasília. Kallis dedicou os últimos seis anos de sua vida a aprimorar seu desenho digital, criando vários trabalhos que refletem suas perspectivas em constante evolução sobre a vida, o amor e a identidade. Sempre compartilhando e criando conexões com várias pessoas da comunidade artística. Tendo participado anteriormente em outros projetos culturais com o FAC (Fundo de Apoio à Cultura) em Brasília, está prestes a fazer sua estreia no mundo das exposições de arte, com um projeto vai destacar sua jornada pessoal de autodescoberta e defesa da diversidade queer.

SERVIÇO

Exposição Kallis+, de Mel Monteiro

De 16 de novembro a 16 de dezembro, quinta a domingo, das 14h às 18h

Abertura: 16 de novembro, quinta, 19h

Onde: Ponto de Cultura Invenção Brasileira, Mercado Sul de Taguatinga – (QSB 12/13), Loja 05

Entrada franca

Mais informações: instagram.com/kallis.art/ | tiktok.com/@kallis.art