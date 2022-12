Com ingressos esgotados, CCXP22 tem noite histórica neste sábado

Painéis do Gato de Botas, Besouro Azul, Netflix, Katherine McNamara, The Last Of Us, Prime Video e Paris Filmes movimentaram o dia no maior festival de cultura pop no mundo

São Paulo, 3 de dezembro de 2022: A noite deste sábado está marcada na história da CCXP da forma como o evento melhor se define: épica. Com painéis repletos de conteúdos de alta qualidade, o público se encantou com tudo o que presenciou nesta tarde. Com os ingressos esgotados há meses, os fãs puderam ver de perto ídolos como Keanu Reeves, Bruna Marquezine, Xolo Maridueña, Noah Centineo, Pedro Pascal, Chloë Grace Moretz, entre diversos outros astros.

“Hoje foi inesquecível. Depois de três anos longe no formato presencial, os fãs confirmaram mais uma vez o motivo da CCXP ser o melhor lugar para estar. O que vivemos neste sábado foi uma catarse coletiva e vai ficar marcado para sempre. Foi incrível ver os fãs arrepiados a cada novidade anunciada no Palco Thunder Amanhã iremos para o último dia de evento muito empolgados com tudo o que ainda está por vir e sem a menor sombra de dúvidas viveremos mais momentos épicos neste lugar mágico.”, conta Roberto Fabri, VP de conteúdo e um dos curadores da CCXP.

Após os painéis arrepiantes da Netflix no Palco Thunder by Cinemark Club, Katherine McNamara, estrela das séries Shadowhunters e Arrow, além de protagonista de Western Walker: Independence, subiu no palco Thunder para conversar com Mari Bopp sobre sua jornada no cinema em tantos projetos e universos diferentes.

Na sequência, no painel promovido pela HBO Max para falar do esperado filme The Last Of Us, reuniu Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Neil Druckmann, Craig Mazin. O conteúdo apresentado por Nyvi Estephan teve os convidados falando da aguardada adaptação em série do game, sendo produzido em parceria com a HBO Max. Foi apresentado ainda um trailer exclusivo que deixou o público muito animado para o lançamento, marcado para janeiro de 2023.

Uma dupla de peso apareceu para apresentar o painel da Prime Video no Palco Thunder by Cinemark Club: Aline Diniz apareceu ao lado de Ikaro Kadoshi, primeira Drag Queen a apresentar um palco da CCXP, que começou com Senhor dos Anéis: Anéis do Poder, a presença ilustre presença de Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson e Trystan Gravelle, todos recebidos com muita empolgação pelo público. Ismael começou impressionando os fãs brasileiros lendo uma mensagem preparada em português. Logo depois, fez um discurso emocionante sobre a representatividade do papel que tem, sendo o primeiro elfo negro e, curiosamente, por ter treinado capoeira e levado esta arte marcial negra para o mundo da fantasia, implementado em seu personagem.

Em seguida foi a vez de Roda do Tempo, com Dónal Finn, Ceara Coveney e Kate Fleetwood, que entraram no palco após breve recapitulação da 1ª temporada. Durante a conversa sobre a série, o público foi contemplado com dois clipes exclusivos para a CCXP, com cenas da 2ª temporada, mas ainda sem data de lançamento prevista.

Tom Clancy’s Jack Ryan foi a próxima atração a tomar conta do palco, trazendo Michael Kelly e Betty Gabriel para conversarem sobre a terceira temporada da série, que estreia na Amazon Prime em 23 de dezembro. Após instigar os fãs com dois clipes com cenas extraídas da nova temporada, a apresentação finalizou com um trailer inédito da 3ª temporada de Jack Ryan de Tom Clancy, que estreia em 21 de dezembro.

O estúdio finalizou o painel com o mais recente sucesso da Prime Video, Periféricos, trazendo ao palco Chloë Grace Moretz e Lisa Joy para falar da série que teve seu final de temporada exibido no dia 02 de dezembro. Teve ainda algumas cenas exclusivas de making off da produção e ainda pegaram os fãs de surpresa no final com um trailer exclusivo de GenV, série derivada de The Boys que lança em 2023.

Logo depois, Marcelo Forlani e Maria Bopp voltaram para apresentar o último painel da noite, trazendo Keanu Reaves para falar do mais novo John Wick 4: Baba Yaga, que estreia em 23 de março de 2023. Keanu foi recebido por todo público de pé e conversou descontraído com a plateia. Foram apresentadas cenas exclusivas do novo filme para os presentes no palco Thunder.

No Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios, o movimento foi intenso durante todo o dia. ilas se formavam em frente as mesas dos artistas que exibiam seus trabalhos para o público. As figuras feitas em tempo real no palco do espaço eram acompanhadas atentamente pelo público que estava presente no local. Para Amanda Souza, o espaço é uma ótima oportunidade de ver novos trabalhos: “o Artists’ Valley é um lugar incrível. Aqui é o lugar perfeito para conhecer novidades dos quadrinhos, tem coisa para todo mundo”.

No Palco Ultra, Fido Nesti, Rodrigo Rosa, Germana Viana, Larissa Palmieri e Yuri Andrey assumiram o palco para falar sobre a arte de adaptar literatura no mundo dos quadrinhos. Juntos, eles abordaram e refletiram sobre o alcance global das HQs por meio do Programa Nacional do Livro Didático. Em seguida, o painel “Vida e Carreira de Kentauro Miura” foi dedicado para os fãs de animes e mangás, com a Crunchyroll trazendo seu time de dubladores de “Berserk: Memorial Edition” com o time editorial da Panini para falar da adaptação para as telas da obra. O bastão de mangás é então passado para as Graphic Novels da Mauricio de Sousa Produções, num painel comandado por Sidney Gusman, o idealizador da MSP Graphic, com 8 autores convidados para falar dos 10 anos do selo, que já assinaram diversos exemplares dos mais variados personagens do bairro do Limoeiro. O palco encerra com o painel “Desenho Etílico”, descrito também como uma Roda de Samba Desenhada!, em que os artistas da CCXP reúnem-se para um bate-papo descontraído com comes e bebes para celebrar os 100 anos de Stan Lee.

Passaram pelo Palco Omelete by next grande parte dos astros que estiveram no Palco Thunder by Cinemark Club como Katherine McNamara, de Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Sophia Brown, Laurence O’Fuarain, Joey Batey, Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste, Ismael Cruz Córdova, Cynthia Addai-Robinson, Sarah Vivian Gomes, Tristan Gravelle, Dónal Finn, Ceara Coveney, Kate Fleetwood, Michael Kelly, Betty Gabriel, Chlöe Grace Moretz, Lisa Joy e Keanu Reeves.

No Palco Bentô aconteceu uma reunião de grandes nomes do cenário cosplay Brasil As conversas envolveram o processo por trás da confecção de cosplays extremamente detalhados, feitos para surpreender jurados em competições por todo o mundo. Na sequência, o público desvendou com exclusividade os bastidores das produções Tokusatsu, dos clássicos heróis japoneses. Por fim, Erick Bougleux, Luísa Viotti, Pâmella Rodrigues e Sérgio Cantú falaram sobre como começaram a dublar. Erick ressaltou a responsabilidade de dublar Chainsaw Man e a dificuldade de interpretar personagens da franquia. Um pequeno trecho de Chainsaw Man foi exibido com exclusividade nos telões do palco.

O Palco Creators ficou pequeno para acompanhar Só Um Minutinho Show. Foram mais de três horas de muita risada, interação com o público e, no fim, entrega de brindes para quem respondesse uma palavra dita no início da apresentação. A noite foi finalizada com dois shows especiais: Big Up e Far From Alaska.

Na Arena Podcast, o “true crime” iniciou os trabalhos da arena à tarde com o pessoal do Modus Operandi. Mabê e Carol Moreira conversaram com Ivan Mizanzuk e Marcelo Mesquita sobre a impressionante história de desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio (15 anos de idade) em 1985 que deu a origem ao podcast de sucesso Pico dos Marins: o caso do escoteiro Marco Aurélio. Em seguida, o Epic Cast recebeu o quadrinista francês Fabien Toulmé para falar sobre seu trabalho, incluindo as obras: A Odisseia de Hakim, Duas Vidas e Não era você que eu esperava. O bate-papo também contou com a participação da Mari do canal Fora do Plástico. Finalizando o penúltimo dia de CCXP, a turma do Minhoca Rádio Show divertiu a galera com histórias e concursos bizarros.

O público lotou a Tribo Game Arena para acompanhar com exclusividade um trecho do Hogwarts Legacy, jogo da trama do universo Harry Potter que será lançado em 2023. No vídeo exibido, o game mostra os corredores do castelo de bruxos mais famoso do universo cinematrográfico. “Nosso principal objetivo é fazer com que você se torne o bruxo ou a bruxa que você merece ser em Hogwarts”, disse Jimmie Nelson, representante da Avalanche Software, desenvolvedora do jogo em parceria com a Warner. “O mais legal (no desenvolvimento do jogo) foi a parte dos feitiços, a elaboração das criaturas mágicas, tudo que envolve Hogwarts e a exploração do castelo”, finaliza. O público também acompanhou a live de transição de episódio de Fortnite com direito a competição de outfit de cosplayers com a temática do jogo. O apresentador do evento elogiou a estrutura da Arena. “Sem igual! De longe a melhor estrutura possível, nenhum evento que fui chegou aos pés desse aqui, não mudaria nada”, diz Mateus Yoshitani, também conhecido como Derponce.