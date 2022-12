CCXP22 encerra edição épica com novidades de grandes players do mercado

Durante quatro dias, o maior festival de cultura pop do mundo reuniu astros de grandes séries e filmes, além de icônicos quadrinistas e ilustradores nacionais e internacionais

São Paulo, 4 de dezembro de 2022: Centenas de milhares de pessoas viveram o épico durante os quatro dias de CCXP22. Na despedida com o público, neste domingo (04), o maior evento de cultura pop do mundo recebeu grandes astros nos palcos Thunder by Cinemark Club e Omelete by next. No Artists’ Valley by Chiaroscuro Studios, o público aproveitava o último dia do evento para ter certeza que garantiria publicações e ilustrações de seus artistas favoritos e novos talentos. Nos estandes dos estúdios, as grandes filas mostravam que ainda era tempo de aproveitar as ativações de suas franquias favoritas.

“Depois de três anos, voltamos a viver o épico com os nossos fãs na CCXP. Foram quatro dias de muita diversão, conteúdo, conexões, novidades e encontros com as maiores estrelas do audiovisual, do mundo dos quadrinhos, dos jogos e da internet. Cada um que passou por aqui tem um pedaço marcado na história deste evento que a cada ano fica maior”, conta Roberto Fabri, VP de conteúdo e um dos curadores da CCXP.

Abrindo o Palco Thunder by Cinemark Club, Affonso Solano comandou o papo com John Rhys-Davies, o Gimli da trilogia ‘O Senhor dos Anéis’, e outros personagens icônicos em obras de Peter Jackson. O papo foi descontraído sobre a carreira do ator, que ficou interagindo com o público com discursos motivacionais, frequentemente aplaudido pelas palavras. No painel ainda passaram um trailer do novo Indiana Jones, que conta com a participação do ator, assim como nos filmes anteriores da saga.

Em seguida, a apresentadora Maria Bopp entrou no palco para liderar a conversa com Edgar Vivar, o ilustre Sr Barriga, da série ‘Chaves’. Recebido com muita energia pelo público, Edgar Vivar fez um papo descontraído, celebrando seu legado e trajetória, como se estivesse entre amigos. Bopp se emocionou finalizando o painel que marca o início da aposentadoria de Edgar Vivar, que se despediu dos fãs brasileiros – que ficaram de pé para aplaudi-lo e externar seu amor com muito barulho.

No enorme painel da Globoplay, Sabrina Sato entrou no palco para comandar as conversas e foi recebida com muita animação do público. As conversas começaram com Eric Bretas, diretor de Mídia e Conteúdo do Grupo Globo, para falar da trajetória da plataforma de streaming. A conversa começou falando de ‘FIM’, nova série original adaptada do livro de Nanda Torres. Marjorie Estiano, que atua na série, foi ao palco após breve trailer junto com a autora para falar deste novo projeto. Em seguida foi vez de ‘A Vida Pela Frente’, próximo original Globoplay.

A série ‘Os Outros’ foi exibida no telão e terá um elenco de peso da Globo. A história traz Eduardo Sterblitch como vilão e promete impressionar. Na sequência, Manuela Dias subiu ao palco para falar um pouco de sua série indicada ao Emmy, ‘Justiça’, e aproveitou para anunciar a nova temporada da aclamada franquia. ‘Justiça 2’ trará a história de novos personagens em outros ambientes.

Logo depois a plataforma nacional anunciou a 3ª temporada de ‘A Divisão’ e convidaram José Júnior, criador da série, para falar sobre a nova temporada. Silvinho, ator que faz o protagonista da série, acompanhou o papo. José Junior exalta o elenco e a produção é formado por 62% de atores negros, muitos que regressaram do sistema penal. Eles também convidaram Tony Tornado para integrar o papo sobre. O ator de 94 anos esbanja simpatia e é recebido com muitos aplausos pelo público.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

‘Codex 632’ foi o próximo original a tomar conta do palco. Recebendo a incrível Beth Faria ao no Thunder, que foi recebida com muito barulho.

Outro título apresentado foi ‘Rio Connection’, a primeira coprodução original da Globoplay com a Sony que chega em 2023. Foi exibido um trailer com um cast misto de brasileiros e atores internacionais. A 2ª temporada de ‘Todas as Flores’ também foi anunciada e chega para o público em 5 de abril de 2023.

Por fim, a Globoplay finalizou o painel com ‘As Aventuras de José e Durval’, série original que conta a história dos cantores Chitãozinho e Xororó. Ainda no Thunder, Pedro Tiroli e Pedro Lucas chegam para falar de suas experiências interpretando lendas do sertanejo em sua infância. O público foi surpreendido pela própria dupla performando a música ‘Evidências’ levando o público ao delírio.

No painel seguinte, o Porta dos Fundos exibiu pela primeira vez o trailer de ‘Espírito do Natal’, novo especial de Natal do Porta, desta vez um terror em que matam o próprio Papai Noel. A estreia será disponibilizada Paramount+ no dia dezembro de 2022. Fábio Porchat, Evelyn Castro, João Pimenta e Antônio Tabet subiram ao palco para conversar com o público sobre a nova produção.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em seguida, no painel de Teen Wolf, foi apresentado o trailer inédito de ‘Wolf Pack’, a nova série original da Paramount+. Receberam Rodrigo Santoro, que representa o Brasil nesta produção internacional, sua primeira de terror. O filme chega à plataforma no início de 2023. Somando a isso, após seis temporadas, ‘Teen Wolf’ ganha o primeiro longa metragem no Paramount+. O Painel recebeu o elenco do filme, Shelley Hennig e Colton Haynes para conversar sobre o projeto. Por fim, o trailer exclusivo de ‘Teen Wolf: The Movie’, que levou o público à loucura.

Uma das conversas mais aguardadas do dia, ‘Dungeons & Dragons’ iniciou o painel com a apresentação do trailer oficial do filme que levou o público à loucura. Chris Pine, Regé-Jean Page, Hugh Grant, Justice Smith, Jonathan Goldstein, John Francis Daley e Jeremy Latcham entraram no palco e foram recebidos com muita euforia pelo público. Após breve conversa com o cast e diretores sobre o filme, apresentaram com exclusividade cenas do filme e um inédito clipe de making-off. Terminaram o painel com uma cena inédita que mostra os personagens de ‘Caverna do Dragão’ no filme, causando muita comoção no público.

Por fim, Marcos Mion entrou no palco para apresentar o último painel da CCXP22 junto a Marcelo Forlani. Recebido com muita animação do público, Mion começou celebrando Rafael Grampa, brasileiro que assina o design de personagens e capas do projeto BRZRK. Na sequência, Keanu Reeves e Grampa entraram no palco e foram recebidos com muitos aplausos para falar desta empreitada nos quadrinhos. Além de BRZKR, Grampá e Keanu anunciaram que também estão trabalhando em outro projeto, ainda sem plataforma definida, chamado de MHIAD. Apresentaram com exclusividade um teaser artístico do projeto que anima o público do Thunder.

Último dia teve programação intensa nos demais palcos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nos últimos três dias, o palco Omelete by next recebeu atrações que agitaram o público do festival e foi uma extensão dos conteúdos apresentados no Palco Thunder by Cinemark Club, entre elas Keanu Reeves, Jenna Ortega, Noah Centineo, Pedro Pascal, Gwendoline Christie, Chlöe Grace Moretz, Mauricio de Souza, John Rhys-Davies, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Kevin Feige, Alexander Ludwing, entre muitos outros. Hoje, no último dia da CCXP22, a programação do palco trouxe bate-papos com Fabio Porchat, Antonio Tabet, Evelyn Castro, João Pimenta, Shelley Hennig, Colton Haynes, o retorno de Keanu Reeves, que esteve na noite de sábado no evento, entre muitos outros, em um dia especial, que trouxe, ainda, quadrinistas e ilustradores, para conversas que encerraram em grande estilo a edição de 2022 da CCXP.

Um dos grandes destaques do dia, promovendo o filme ‘Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes’, as estrelas aportaram no festival a convite da Paramount+. Sob gritos histéricos de uma plateia incansável no último de CCXP22, os atores Chris Pine, Hugh Grant, Regé-Jean Page e Justice Smith entraram no Palco Omelete by Next, acompanhados pelos diretores Jonathan Goldstein, John Francis Daley e o produtor Jeremy Latcham. Mais uma vez, a energia dos brasileiros foi elogiada pelos convidados, que retribuíram agradecendo e deixando claro que a plateia da CCXP deixa a plateia da San Diego Comic Con no chinelo. “O mais animador é que estamos fazendo algo novo, excitante e acredito que todos aqui trabalharam com muito amor e respeito para trazer um trabalho incrível para os fãs”, afirma Jeremy. Os atores comentam, ainda, sobre suas experiências e contam detalhes de seus personagens, como Justice Smith que explica que jamais traria o poder de Simon, o feiticeiro, para a vida real, pois ele não consegue controlá-la muito bem, mas adoraria ter a mágica em sua vida. Sem dar spoiler, um dos diretores afirmou que Chris canta no filme e tem uma voz linda! Regé brinca que Chris está em “Footloose” e o resto do elenco, em “D&D”.

Retornando e arrancando lágrimas dos fãs, Keanu Reeves retorna ao palco para encerrar o último dia da CCXP22, apresentando sua história em quadrinhos, que foi lançada no início do ano. A série de três volumes publicada no Brasil pela editora Panini levou, na produção, a assinatura do quadrinista brasileiro Rafael Grampá. “Unindo Forças: BRZRKR e Além” é o nome da obra promovida pelo astro neste domingo. “Estou muito animado e honrado por me juntar ao excepcional Rafael Grampá no Brasil, na CCXP deste ano, e compartilhar com os fãs nossa colaboração no BRZRKR e em projetos futuros” diz Reeves. De acordo com Grampá “Agora todos poderão conhecer um pouco mais sobre o grande criador e contador de histórias que ele é. Estou emocionado com a experiência épica de pisar nesse palco ao lado dele e de ter sido convidado para participar desse projeto com um cara de quem sou muito fã”. Além de ser um quadrinho recordista de vendas nos Estados Unidos, BRZRKR está sendo adaptado para um longa-metragem e uma série de animes da Netflix, estrelados pelo ator. A estreia está prevista para 2023, ainda sem data específica. Rafael Grampá e Keanu Reeves anunciaram que irão trabalhar juntos novamente em um novo projeto, ainda sem detalhes para compartilhar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Artists’ Valley by Chiaroscuro, Caco Galhardo desenhou enquanto era entrevistado. O quadrinista falou sobre as suas dificuldades na carreira, suas inspirações e ressaltou o novo cenário de quadrinhos, falando da divulgação nas redes sociais e citou que a CCXP tem diversos talentos nesse ramo. Ele contou também seus novos projetos, com novos personagens e encerrou com uma dica para quem quer ser cartunista. Já Jéssica Groke, quadrinista, contou suas inspirações, disse que a música é uma salvação na sua vida. Falou sobre sua obra “Me Leve Quando Sair”, título que recebeu o Troféu HQMIX na categoria Novo Talento Roteirista. Jéssica afirmou que gosta de trabalhar com grafite e explicou suas técnicas. A quadrinista também citou o preconceito que artistas vivem no Brasil e relatou a síndrome do impostor. A mãe de Jéssica foi um dos pilares que ajudou a se tornar quem é hoje, explicando que a família foi importante na carreira dela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Palco Ultra, o público pôde presenciar a exibição exclusiva de “CICLO”, filme de ficção-científica e suspense que se passa num futuro assustadoramente possível: o de quarentena e isolamento social. Do lado de fora, os fãs corriam pelo segundo andar do São Paulo Expo para garantirem os melhores lugares e poderem bater um papo com o diretor e o restante dos convidados: o ator Daniel Furlan e o produtor PH Souza, tudo mediado pelo Jovem Nerd. Em seguida, Aline Diniz mediou o painel de “Um Ano Inesquecível”, o próximo livro brasileiro que tomará conta das telonas do cinema, com a presença das autoras Bruna Vieira, Thalita Rebouças e Babi Dewet, que contaram as novidades sobre a adaptação. O painel ainda contou com as participações do diretor Lázaro Ramos, a diretora e roteirista Caroline Fioratti e a diretora-assistente Jamile Marinho. Na sequência, o painel da Panini Comics reuniu diversos anúncios para 2023. Após uma inesquecível tarde com a MSP Graphics, o selo anunciou 5 novas graphic novels da Turma da Mônica, edições especiais da Mônica 60 anos e o primeiro volume da 12ª geração da turminha.

Quanto aos conteúdos de mangá do Palco Ultra, foram anunciadas as novidades de Kieta Hatsukoi, Sono Bisque Doll, The Elusive Samurai, Vanitas no Carte, Darwin Jihen e Yofukashi no Uta. Já BRZRKR terá seu terceiro volume lançado em 2023. Já os fãs de Star Wars podem contar com Darth Vader por Kieron Gillen e mais dois mangás ambientados no universo. Depois de muitas surpresas do Prime Video no auditório Thunder no sábado, foi a vez do Ultra receber as novidades do streaming. Aline Diniz mediou um painel exclusivo do sucesso nacional DOM, junto a todo o elenco da série. Filipe Bragança, Flavio Tolezani, Gabriel Leone, Isabella Santoni e Raquel Villar reuniram-se para detalhar profundamente tudo sobre a temporada 2 do programa. E é claro, quem atendeu o painel pôde conferir em primeira mão o trailer do novo ano. Por fim, Laerte Coutinho e Luiz Gê encerraram a programação do palco com o painel “50 anos da Revista Balão”, a publicação quebrou o mundo e o modelo de gibis e quadrinhos no mundo. Celebrando a data, o painel contou com os criadores da Balão num bate-papo mediado por Marcelo Alencar, que mostrou como a revista foi responsável por quebrar o paradigma de que HQs são destinadas apenas para crianças

O Palco Creators ficou pequeno no último dia da CCXP22. A primeira apresentação foi novamente do O Gato Galáctico que levou seu público infantil para participarem de seu Game Show. Para quem gosta de dublagens improvisadas, a turma do Dublaralho agitou a plateia com seus melhores comentários. Em seguida, o time que ficou os quatro dias de eventos, Só Um Minutinho Show. Na sequência, aconteceu o concurso final de cosplay, que teve as seguintes classificações: Destaque, Melhor Criatividade, Melhor Apresentação, Melhor Cosplay e Master. A vencedora Master em questão foi a catarinense, Priscila Felippe Modolon, cosplay há 10 anos, que proporcionou um excelente espetáculo. Ela saiu com um carro 0km e credenciamento para os quatro dias da CCXP 2023. Fechando com chave de ouro, o público foi à loucura com o show do Bruno Martini.

O quarto dia de CCXP na Tribo Arena Game começou agitado para os fãs de Fornite. Um novo episódio, da temporada do jogo, foi lançado com novos cenários e novidades na jogabilidade. Flakes Power, um dos principais nomes do game no Brasil, foi quem mostrou o jogo pela primeira vez ao público. Flakes também ganhou uma Skin própria do Fornite. Na sequência, começou o aquecimento para o show do DJ Alok. Crias e Medelín disputaram a final do GameChanger FreeFire 2022, promovido pelo artista, e o Medelín levou a melhor com o placar de 3 a 0, na melhor de cinco partidas. Na sequência, o palco ficou lotado para o show do DJ Alok. O artista subiu ao palco logo após a final do GameChanger FreeFire 2022. Sucessos como “Hear Me Now”, “Headlights” e “Wherever You Go” foram tocados pelo DJ. Ao final da apresentação, que durou quase uma hora, brindes ainda foram arremessados na plateia pelo Alok.

Na Arena Podcast, os meninos do Peewee Podcast conversaram com Edson Castro e Michel Arouca sobre os melhores e piores filmes e séries de 2022. Marcelo D’Salete – autor dos celebrados livros Angola Janga e Cumbe, ganhador de prêmios como o Jabuti, vários HQ Mix e até um Eisner – foram à Arena conversar com Andreza Delgado (Perifacon) sobre sua nova hq “Mukanda Tiodora”. As histórias em quadrinhos continuaram em pauta, na sequência, com o escritor e editor Rogério de Campos falando sobre seu novo livro: “HQ: uma pequena história em quadrinhos para uso das novas gerações” em um bate-papo com a participação de Érico Assis (Omelete). Bento Ribeiro e Yuri Moraes participaram de uma partida do BEN-YURPG. Finalizando as atividades na Arena, o Flow Games conversou com Luma, jungler da PaiN Gaming que venceu a IGNIS Cup, o primeiro circuito feminino de League of Legends. Luma falou sobre sua trajetória no e-sports até se tornar uma das melhores jogadoras de LoL do mundo.

Já no Palco Bentô, o painel Cozinha Otaku feat GoHanGo teve a participação de Tati Mafort, Jão Yamashita, Cintia Zhu, Dekidin e Pato Takase. Dekidin começou falando sobre como iniciou o GoHanGo, em que provam comidas de animes. Cíntia diz que os vídeos do canal incentivam as pessoas a se aproximarem da cultura oriental. Tati Mafort, Leo Kitsune, Seru e Renan Rodrigues comentaram sobre os principais destaques de animes esse ano no Aquecimento Anime Awards Brasil. Os participantes do painel também falaram sobre as dublagens que marcaram 2022. Apesar de um público menor, o aquecimento do Anime Awards Brasil trouxe diversos debates sobre o mundo Otaku.