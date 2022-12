CCXP22: confira a programação do 1º dia do maior festival de cultura POP

Com dezenas de atividades na programação, público terá a oportunidade de estar perto de astros como Jim Starlin, Alexander Ludwig, Kevin Feige, Peyton Reed, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Jon Landau, Zoë Saldaña, Denise Ream, entre muitos outros

O público já pode se preparar para viver o épico a partir desta quinta-feira (01). A CCXP está de volta repleta de novidades e atividades para os fãs aproveitarem cada segundo do evento. A magia começa às 12h, quando os portões da São Paulo Expo abrem para o público em geral . Entre os destaques do dia estão o painel da Disney no Palco Thunder by Cinemark, anúncios da Crunchyroll e Iron Studios no Palco Ultra. No Artists’ Valley, os melhores artistas do Brasil e do mundo marcam presença em mais de 350 mesas e o Palco Bentô chega com uma programação exclusiva sobre o universo otaku. Já no Palco Creators, teremos shows de Vitão e Scatolove além de diversos outros conteúdos nos demais espaços e estandes da CCXP.

“Estamos muito felizes com a volta presencial da CCXP. A espera foi longa, mas finalmente chegou o grande dia do reencontro com os nossos fãs. Vai ser épico, sem dúvidas. Temos uma longa programação pela frente, com muito conteúdo para todas as idades aproveitarem cada segundo da nossa casa”, comemora Roberto Fabri, VP de conteúdo e um dos curadores da CCXP.

Nesta quinta-feira, a programação do Palco Thunder by Cinemark Club começa às 12h30, com um painel emocionante sobre Fernando Meirelles, diretor de ‘Cidade de Deus’, recebendo o prêmio ‘Homenageado de Honra’. Jim Starlin, criador do universo espacial Marvel e o ator Alexander Ludwig, da série “Vikings” prometem trazer muitas histórias e empolgar os fãs. O encerramento do primeiro dia fica por conta da Disney, com um painel de três horas com propriedades como Pixar, Star Wars, Indiana Jones, Avatar e Marvel. Entre os nomes estão Kevin Feige, Peyton Reed, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors, Jon Landau e Zoë Saldaña.

No Palco Ultra os destaques da programação vão para o painel da Conrad, em que a editora anuncia os novos títulos para 2023 e um bate-papo com Aimée de Jongh (Taxi), Jeremy Holt e Gegê Schall (Made in Korea), Talles Rodrigues e Pablo Casado (Mayara & Annabelle) e Marilia Marz (Indivisível). Outro destaque fica para painel da produtora O2 falando sobre seus 30 anos de história e como chegou a ser considerada uma das mais criativas e importantes produtoras no mercado internacional. Na sequência, as novidades da plataforma Crunchyroll e Iron Studios prometem muitas surpresas.

Fazendo sua estreia na CCXP, o Palco Bentô tem na programação do primeiro dia conversas sobre os Mangás Brasileiros, discussões sobre o lifestyle otaku, bate-papo sobre a vida dos cosplayers, um painel sobre o jornalismo de Anime e Mangá no Brasil e a presença de dubladores de animes da plataforma Crunchyroll.

Conhecido como o coração da CCXP, o Artists’ Valley By Chiaroscuro Studios vai receber quase 500 artistas e ostenta o título de maior encontro de artistas ligado aos quadrinhos do mundo. São quadrinistas consagrados e novos talentos, vindos de diversas partes do país e do exterior. Os trabalhos apresentados abordam os mais variados gêneros, incluindo aventura, charge, cartum, ficção-científica, humor, infantil, juvenil, LGBTQIAP+, mangá, policial e suspense, entre outros, reflexo do pujante mercado nacional de quadrinhos, que tem na CCXP uma vitrine importante para aproximar os fãs de seus artistas favoritos e também para alcançar novos públicos. Yanick Paquette, Greg Tocchini, Tony Harris, Leonardo Romero, Dan Mora, Ivan Reis, Jim Cheung, RB Silva, Jok, Gerardo Zaffino, Elton Thomasi, Julian Totino Tedesco, Magenta King, Lucas Meyer, Danilo Beyruth, Alex Shibao, Amancay Nahuelpan, Ronan Cliquet e Zé Carlos.

Já o estúdio oficial do Omelete vai reunir no Omelete Stage By Next todos os grandes nomes que passarão pelo evento, do Palco Thunder ao Artists’ Valley, Os apresentadores serão Marcelo Hessel e Mari Palma. Com um público em volta, o espaço conta com um novo modelo, mas com o mesmo objetivo, dar a chance do público chegar próximo ao seu ídolo e acompanhar o bate-papo com o artista. O dia começa com um esquenta com os apresentadores do palco, às 11h. Logo em seguida, o Omelete Diversão recebe no palco Affonso Solano e Gaveta para comandar um quiz de conhecimentos nerdológicos. Na sequência, o Omelete recebe em seu sofá Mark Waid, um renomado quadrinista e autor de best-sellers do New York Times, Carlo Ambrosini, quadrinista italiano da Sergio Bonelli Editore, a turma do Conselho Jedi, o time do The Enemy, além do homenageado do ano Fernando Meirelles. O espaço também entrevista o pai do Thanos, Jim Starlin, Dan Mora, artista de quadrinhos da Costa Rica, e o ator Alexander Ludwing. John Landal e Zoë Saldaña conversam sobre Avatar. Kevin Feige conversa sobre os lançamentos Marvel e, para fechar a noite, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Jonathan Majors e o diretor Peyton Reed, todos de ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’

Abrindo o palco todos os dias, os fãs podem curtir um game show especialmente produzido para a CCXP22 com o Gato Galáctico, que celebra seus nove anos no evento mais épico do mundo, além do tradicional desfile de cosplayers. Nesta quinta-feira, Thiago Pantaleão vai contar um pouco sobre sua trajetória e seu primeiro álbum “Fim do Mundo”. Ed Gama e Estevam Nabote trazem à CCXP toda a energia do Só 1 Minutinho, programa de humor que é sucesso nas redes sociais. Show de Vitão e Scatolove também acontecem no local.

Outro novo setor no evento será o de podcasts e mesacasts. Com uma arquibancada para acomodar o público, a Arena Podcast foi pensada para gerar conteúdo entre os produtores mais influentes da internet, aproveitando também artistas que venham passar pelo evento. Nesta quinta o espaço recebe os entrevistadores do Flow Games, Primo Cast, BEN-YUR, além de dois painéis: ‘Furiosas: Mulheres que Chutam Bundas’ e ‘Diversificando as Narrativas’.

E claro que a Tribo também está confirmada na CCXP22. Com o comando do maior streamer de games do Brasil e segundo maior do mundo, Alexandre Borba, o Gaules, a Tribo Game Arena promove, nesta quinta-feira, as finais do CBCS, campeonato de CS:GO.

Com a volta das sessões de Fotos & Autógrafos, aqueles que possuem pacotes individuais ou que já compraram as entradas Full Experience e Epic Experience, tem a oportunidade de conhecer hoje os atores ALEXANDER LUDWIG (Björn Ironside, da série Vikings), Tenoch Huerta (o Namor, de Wakanda para Sempre) EDGAR VIVAR (o eterno Seu Barriga, de Chaves), JOHN RHYS-DAVIES (Gimli, de Senhor dos Anéis).

A nova área da CCXP, chamada Magic Market By Mercado Livre, estreia em 2022 junto ao Mercado Livre como um novo espaço de shopping junto de experiências e atrações. A área será temática a cada edição, e trará uma grande variedade de produtos voltados ao universo geek, que promete elevar a experiência dos visitantes.

Com mais de 30 marcas de alimentação diferentes, os visitantes encontram uma vasta variedade de refeições, inclusive vegetarianas e veganas. Dentre a novidade para este ano está o Food&Beer Park, espaço onde será comercializado bebida alcoólica e comidas típicas de food trucks e quiosques.