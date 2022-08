Casacor anuncia pré-venda de ingressos com desconto

Neste ano, a Casacor Brasília conta com 53 ambientes assinados por 82 profissionais. O tema deste ano é “Infinito Particular”, em referência às casas biográficas

A Casacor Brasília iniciou nesta quarta-feira (3) a pré-venda de ingressos para a mostra 2022, que vai de 03 de setembro a 02 de novembro, no estádio nacional Mané Garrincha. Até o dia 18 de agosto é possível comprar a entrada para a edição comemorativa dos 30 anos com 30% de desconto no site da Casacor. O valor especial não é valido para meia-entrada.

Neste ano, a Casacor Brasília conta com 53 ambientes assinados por 82 profissionais. O tema deste ano é “Infinito Particular”, em referência às casas biográficas, que vão além dos estilos decorativos.

Os participantes têm o desafio de unir estética e sustentabilidade. Esta 30ª edição reforça a busca por uma construção ainda mais sustentável, com regras intensificadas à destinação e menor geração de resíduos. Os espaços, que vão de estúdios residenciais à uma casa completa com 450 m², passando por ambientes comerciais como restaurantes, café e a joalheria Mubri Design & Experience com criações de designers brasileiros e internacionais, se utilizarão de luz natural, 100% de lâmpadas de LED, madeira certificada e equipamentos elétricos e hidráulicos ecoeficientes.

Casacor Brasília

Quando: de 03 de setembro a 02 de novembro de 2022

Special Sale: 01 e 02 de novembro

Onde: Estádio Nacional Mané Garrincha

Mais informações: www.casacor.com.br/mostras/brasilia