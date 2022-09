Casa Blanca apresenta espaço assinado por Jorge Carneiro na CASACOR Brasília

Loja participa com espaço próprio pela segunda vez consecutiva na mostra

Sofisticação, sobriedade, elegância, sustentabilidade e criatividade. O olhar de Jorge Carneiro para o infinito particular, tema da mostra CASACOR em 2022, tem como resultado um ambiente que surpreende a cada detalhe: o espaço Casa Blanca 30+, da marca brasiliense consolidada como referência no mercado de interiores e que promete, pelo segundo ano consecutivo, uma memorável e inspiradora participação na maior mostra de arquitetura e interiores da cidade.

William Blanco e Josiane Cedro, sócios da empresa, destacam que a “expectativa é o reforço da marca como revenda de mobiliário de alto padrão, através de um ambiente ousado e moderno, mostrando a versatilidade da marca”. Os empresários apostam ainda em mais uma novidade especial, o lançamento da cadeira Bene feita com base em aço inox gold e couro em duo color.

Pensado para um público exigente que, após a pandemia redescobriu a arte de recepcionar, Jorge transformou o seu infinito particular em um espaço para amigos e paixões, através de um ambiente que reúne escolhas diferenciadas, exclusivas e que enaltecem a versatilidade Casa Blanca, “sempre preparada para atender todos os profissionais e projetos”.

Jorge destaca que a proposta é voltada para um usuário com 30 anos ou mais, uma vez que após essa idade é que começamos as definições de vida de forma mais assertiva. “É justamente essa nova fase que devemos celebrar e viver intensamente. Nossa finalidade é criar em nossos lares espaços para receber amigos que compartilham os mesmos desejos e interesses, ou seja, ser e estar feliz com elegância e sofisticação”, pontua.

O profissional explica que o ambiente contempla bar, living, estar, conversation e ainda um jantar que é versátil e pode ser explorado como espaço para jogos. Expressão e inovação permeiam toda a proposta que conta com papel de parede, mobiliário de alto padrão e ainda tapeçaria, peças do acervo Casa Blanca e que fazem sucesso no meio. Dando um novo olhar para suas escolhas, Jorge detalha que “o projeto do teto foi pensado para uma forma justa de reaproveitamento, com telha revestida de papel de parede que serão doadas ao final da mostra. Outro destaque são as paredes revestidas em papel preto croco, que representa a casca da vida, os aprendizados e pós-período de pandemia”.

Foto: Edgard Cesar

Outra proposta diferenciada é a divisória produzida com tubos usados e que seriam descartados, mas após o novo uso, com revestimento de papel de parede da empresa, têm utilidade decorativa. “Esse é, certamente, um ambiente de impacto, um pouco diferente do tradicional. O nosso objetivo é ressaltar a beleza da diferença através do uso de produtos nobres”, explica.

Ser presente

Promessa de destaque no espaço é a proposta de um espelho, que ao lado do mobiliário de primeira linha e paredes contemplando um jardim suspenso, será posicionado para que o público eternize sua experiência no mundo redondo que representa o infinito particular e o momento de guardar o que merece ser recordado, como amigos, familiares e, claro, cada um que sentir o propósito do convite.

“Esse projeto significa ousar com o uso de materiais, inovando suas aplicações. Costumo dizer que cuidar do ambiente no presente é pensar no futuro. Nossa finalidade é criar em nossos lares espaços para receber amigos que compartilham os mesmos desejos e interesses, ou seja, ser e estar feliz com elegância e sofisticação, afinal, um projeto será apenas papel e desenho sem o envolvimento e a paixão daqueles que o cercam”, afirma o designer, que em 2022 estreia na mostra.

Foto: Edgard Cesar

CASACOR

Realizada pela EMS Eventos, das sócias Eliane Martins, Moema Leão e Sheila Podestá, a mostra será realizada de 03 de setembro a 02 de novembro de 2022, na Arena BRB Mané Garrincha

Endereço: SRPN Arena BRB Mané Garrincha – Asa Norte, Brasília