Balanço: CCXP22 quebra recorde de público

Responsáveis pela edição deste ano apresentaram dados. CCXP não recebia tantos espectadores desde 2019

Um retorno que pode ser adjetivado ao melhor estilo CCXP: épico! Foi assim que o evento encerrou a edição de 2022 no SP Expo, em São Paulo. Com um público total de 280.371 pessoas, a CCXP22 se despede quebrando seu próprio recorde de 2019 de público, na última edição presencial do festival. Com números que chamam a atenção e reforçam o sucesso absoluto entre o público e marcas presentes, 104 no total, a organização do maior festival de cultura pop do mundo anuncia a edição em dezembro de 2023, ano em que celebra sua 10ª edição.

“Após duas edições virtuais por conta da pandemia é incrível entregar um evento deste porte. Rever a comunidade tirando foto e curtindo um conteúdo tão diverso é algo que enche o coração de toda a organização. Tivemos trailers exclusivos, anúncios de grandes franquias e muito conteúdo. Durante quatro dias, o mundo da cultura pop foi aqui, com a gente e com o nosso público. Ver os fãs, antigos e novos, vibrando com nomes como Keanu Reeves, Kevin Feige, Pedro Pascal e Jenna Ortega foi incrível”, destaca Roberto Fabri, VP de conteúdo e um dos curadores da CCXP.

Com o pensamento de fazer um evento cada vez maior, o CEO da Omelete Company, Pierre Mantovani garante: “A CCXP23 já está sendo planejada e começa a ser levantada com uma missão ainda maior, superar o que foi feito este ano. Será nossa 10ª edição e a Omelete Company está atenta a todas as tendências e possibilidades para trazer cada vez mais uma integração maior entre marcas e a comunidade geek.”

Ao longo de seis dias de evento, considerando a realização do Unlock CCXP, um evento prévio a CCXP que discute as tendências e inovações do setor, o público contou com mais de 246 horas de entretenimento distribuídas entre o Unlock, 9 palcos, 16 parceiros de conteúdo e 104 marcas. A experiência também foi gigante para quem não conseguiu estar lá presencialmente. Foram mais de 3,9 milhões de visualizações das transmissões ao vivo dos palcos Omelete by Next, Tribo Game Arena e Arena Podcast. A cobertura de CCXP e Omelete nas redes atingiu o recorde de 5,4 milhões de interações e, contando com todas as menções ao evento do dia 30 de novembro ao dia 4 de dezembro, o alcance potencial de CCXP22 foi de mais de 772 milhões.

“A CCXP se tornou o melhor ambiente para as marcas construírem uma conexão com o público. Essa aproximação só é possível em um evento totalmente dedicado a gerar a melhor experiência em cada etapa, desde a abertura de vendas de ingressos, passando pela montagem, até o dia de experimentar toda a potência que o evento apresenta em seus quatro dias. É assim que é formado o maior evento geek do mundo”, Otávio Juliato, CCO da Omelete Company.

Esse ano, a meia-entrada social trouxe um ponto de atenção para a insegurança alimentar. Para adquirir o benefício, era necessário realizar a doação de 1kg de alimento não perecível para cada credencial. A organização da CCXP incentivou também que mesmo aqueles que não adquiriram a meia-entrada social realizassem a doações. No total, foram arrecadadas 40 toneladas de alimentos que foram recolhidos pela Prefeitura de São Paulo e serão distribuídas entre mais de 410 entidades assistenciais cadastradas no programa da prefeitura.

Palco Omelete by Next é multiplataforma

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com mais de 60 horas de transmissão e 30 apresentadores, o Palco Omelete by Next extrapolou o universo físico com transmissões ao vivo dos 5 dias de evento (incluindo a Spoiler Night) pelo Youtube do Omelete e da CCXP, e também pelo TikTok do Omelete , ampliando o acesso e o olhar dos fãs para os conteúdos do universo da cultura pop.

Pela primeira vez na história da CCXP, o espaço foi completamente aberto ao público, que pôde ficar próximo ao palco e aos artistas, ou então se sentar em uma arquibancada para assistir com mais conforto a programação. O Palco Omelete by Next recebeu os grandes nomes que passaram pelo evento e se transformou em uma extensão do Palco Thunder by Cinemark Club, além de contar com quadros e atrações exclusivas e um lounge VIP para clientes, creators e parceiros da marca.

Ao longo destes dias, 50 painéis foram realizados pelo Omelete contando com momentos que ficarão na memória dos fãs como o ator Alexander Ludwig fazendo caipirinha para uma fã, a gentileza de Pedro Pascal, a presença especial de Kevin Feige, a atriz Chlöe Grace Moretz circulando em torno do palco para falar com os fãs e Ismael Cruz Córdova falando português. Vale destacar a recepção super calorosa do público para Jenna Ortega e Gwendoline Christie e para fechar a edição, a aparição surpresa de Keanu Reeves e Rafael Grampá no último painel do Palco Omelete by Next.

Arena Podcast

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Área estreante na CCXP, a Arena Podcast trouxe programas como Epic Cast, PeeweeCast, PrimoCast, Ben-Yur, Flow Games e Venus Podcast para sua grade de atividades. Em formato ao vivo, o público pôde acompanhar seus podcasts favoritos das arquibancadas, além das apresentações no local.

A Festa na Tribo Game Arena

Com o comando do maior streamer de games do Brasil e segundo maior do mundo, Alexandre Borba, o Gaules, a Tribo Game Arena levou ao público muito esport e entretenimento. Durante os quatro dias, os presentes puderam acompanhar as finais do CBCS, campeonato de CS:GO, finais do GameChanger FreeFire 2022, lançamento do novo episódio de Fortnite, também puderam curtir com exclusividade, o lançamento de Hogwarts Legacy, e, para finalizar, o palco ficou lotado para o show do DJ Alok. O artista levou o público à loucura com sucessos como “Hear Me Now”, “Headlights” e “Wherever You Go”, tocados pelo DJ. Ao final da apresentação, que durou quase uma hora, brindes ainda foram arremessados na plateia pelo Alok.

Um mercado totalmente mágico

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A CCXP realizou diversas ativações para o retorno do evento ao formato presencial, porém o “Magic Market by Mercado Livre”, um espaço físico em que vendedores cadastrados na plataforma tiveram a oportunidade de vender seus produtos, foi realmente épico.

A cenografia, baseada na ambientação de um mercado medieval, reunindo 32 negócios, entre editoras e lojas de acessórios, quadrinhos e colecionáveis, estabeleceu uma conexão especial com fãs de fantasia, que esvaziaram os estoques da maioria dos lojistas. Da edição CCXP22 em diante, o Magic Market passa ser uma atração fixa do evento, mudando sua cenografia e temática a cada edição.

Sobre a Omelete Company

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Maior conglomerado dedicado aos fãs de cultura pop do Brasil, a Omelete Company utiliza seu site, redes sociais e parceiros para atingir mensalmente mais de 15 milhões de pessoas ávidas por novidades dos mundos do cinema, séries de TV, games, música e histórias em quadrinhos, com textos, vídeos e posts nas redes sociais. Fazem parte da Omelete Company as marcas Omelete, The Enemy, CCXP, BIG Festival, Game XP e Gaules.