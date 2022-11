Atores de Round 6, Wandinha, The Witcher: A Origem, Recruta, Sandman e Sintonia estão escalados para a CCXP22

Parte do universo Netflix se reúne dia 3 de dezembro, em painel com participação de atores e atrizes das séries e filmes favoritos dos fãs brasileiros

São Paulo, 18 de novembro de 2022 – Prepare o coração, porque o tudum vai invadir a CCXP22! No retorno presencial do maior evento geek do mundo, a Netflix anuncia seu painel: sábado, dia 3 de dezembro, a partir das 13h30. O serviço homenageia os fãs e reúne uma seleção de nomes nacionais e internacionais para celebrar algumas das séries e filmes mais amados pelo público brasileiro!

Round 6, um dos maiores hits da história da Netflix, que influenciou a cultura do país se tornando tema de aniversário, música e fantasia, será representado pelo ator sul-coreano Park Hae-soo, que também faz parte do elenco de La Casa de Papel: Coreia, onde interpreta Berlin. Diretamente do reino dos Sonhos, Vivienne Acheampong, Kirby Howell-Baptiste e Gwendoline Christie chegam para sentir de perto o carinho dos fãs brasileiros por Sandman, que teve sua 2ª temporada recém-confirmada. E prepare seu melhor look gótico e estale os dedos para receber a protagonista de Wandinha, Jenna Ortega, juntamente com Gwendoline, para contar um pouco mais sobre fazer parte do universo tão icônico e amado da Família Addams.

Mas a programação não para aí, e neste momento pedimos sua atenção, porque o nome a seguir pode causar um alto número de suspiros e corações batendo alto. Noah Centineo, queridinho do Brasil (e do mundo), volta ao país para falar da sua nova série – Recruta – onde interpreta um jovem agente secreto da CIA.

Diretamente do Continente e trazendo muita magia para a CCXP22, Sophia Brown e Laurence O’Fuarain chegam para apresentar The Witcher: A Origem – spin-off da franquia do “bruxão” – que estreia dia 25 de dezembro. E claro que a família brasileira da Netflix não pode ficar de fora: Jotappê, Christian Malheiros e Bruna Mascarenhas vão trazer toda a alegria e ritmo de Sintonia para o palco, contando um pouco mais da experiência de fazer parte de uma das produções nacionais de maior sucesso no streaming.

Se você achou que isso era tudo, se enganou! Além da presença dos atores e atrizes, o público pode esperar por surpresas com teasers e trailers inéditos, recados especiais e conteúdo em primeira mão de séries e filmes como Alice in Borderland, Glass Onion: Um Mistério Knives Out e The Seven Deadly Sins: Fúria de Edimburgo – Parte 1. Alguma dúvida de que será ÉPICO?!

SERVIÇO CCXP22

Datas: de 1º a 4 de dezembro

Local: São Paulo Expo

Para outras informações, acesse o site do evento: www.ccxp.com.br