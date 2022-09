Artistas lançam catálogo de exposição com visões contemporâneas de Brasília

Publicação apresenta obras da exposição Um Dia Abri os Olhos e Era Brasília e é realizado no MAB neste sábado (24 de setembro)

Os artistas visuais Cecilia Lima, Gustavo Silvamaral e João Trevisan lançam neste sábado (24 de setembro), às 15h, o catálogo da exposição Um Dia Abri os Olhos e Era Brasília. A publicação apresenta os artistas, o conceito da mostra e fotos das peças e instalações apresentadas na estreia dos artistas no Museu de Arte de Brasília (MAB). Tanto o catálogo quanto a exposição têm o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

A experiência de produzir e expor suas criações no MAB foi uma espécie de laboratório capaz de apontar descobertas para a pesquisa desenvolvida pela artista Cecilia Lima. “A montagem foi bem intensa e cheia de surpresas, o que é uma oportunidade de entender como o espaço funciona e quais relações construir junto das obras. A expografia da minha sala buscou estabelecer diálogos possíveis com o museu”, explica Cecilia.

O lançamento do catálogo “representa o encerramento de um ciclo de reconhecimento depois de anos de esforço”, de acordo com o artista João Trevisan. “Não sou apenas eu que estou com esta sensação, mas também sinto isso dos meus colegas Gustavo Silvamaral e Cecilia Lima, porque conheço e acompanho os trabalhos deles desde que comecei a me dedicar às artes, completa.

Fim da temporada

A exposição Um Dia Abri os Olhos e Era Brasília entrou em cartaz no MAB em 5 de agosto e encerra seu período em cartaz, neste domingo (25). Os trabalhos foram pensados exclusivamente para o MAB, dentro de uma proposta chamada site-specific, que é quando as obras dialogam diretamente com o espaço onde está instalada.

Apesar das diferentes linguagens de cada um dos três artistas da mostra, eles partilham a visão de que Brasília atualmente é uma cidade onde não se nutre mais o entusiasmo que fez parte da visão que se tinha durante o período modernista, e que agora é tomada por diversas complexidades sociais, urbanas, simbólicas e políticas. “Nós três vivemos e compartilhamos ideias construídas nas vivências e nos arredores da cidade. Nossos trabalhos são um grande diálogo representativo deste momento”, detalha Trevisan.

Lançamento do catálogo da exposição “Um Dia Abri os Olhos e Era Brasília”

24 de setembro, a partir das 15h

No Museu de Arte de Brasília (MAB), SHTN Trecho 1

Entrada gratuita

Classificação etária: livre

Instagram: instagram.com/erabrasilia

Informações: (61) 98123-8399