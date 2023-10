Artesãos desembarcam em Brasília para a 16ª edição do Salão do Artesanato

O salão reunirá, no shopping Pátio Brasil, mais de 80 mil peças artesanais produzidas em todos os estados brasileiros

Brasília recebe, de 15 a 19 de novembro, a 16ª edição do Salão do Artesanato, maior evento do segmento no Centro-Oeste, que será realizado no espaço externo do Pátio Brasil Shopping. Na noite desta quarta-feira, dia 11, ocorreu o pré-lançamento do salão no Museu Nacional da República, tendo como destaque o desfile da coleção “Tramas” do estilista manauara Maurício Duarte, de 28 anos.

A superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, prestigiou o pré-lançamento e reforçou o papel do Sebrae no DF em apoiar eventos como o Salão do Artesanato, que fomenta o empreendedorismo e estimula a economia.

“Este não é apenas um evento, é um movimento. O artesanato no Brasil e em Brasília é muito forte e o Sebrae no DF tem se dedicado muito a essa temática. Nós realizamos concursos que contribuem para o desenvolvimento e fomento do setor de artesanato e trabalho manual, além de oferecer aos artesãos oportunidades de participação em feiras e eventos, tanto no âmbito local quanto nacional”, comentou Rose Rainha.

Segundo dados do Sebrae Nacional, o país tem, hoje, cerca de 8,5 milhões de artesãos, o que representa aproximadamente 3% do Produto Interno Bruto (PIB), e movimenta cerca de R$ 50 bilhões por ano.

Promovido pela Rome Eventos em parceria com o Sebrae no DF e o Governo do Distrito Federal (GDF), o Salão do Artesanato reunirá cerca de 600 artesãos de todas as unidades da Federação. São mais de 80 mil peças feitas à mão com uma diversidade de materiais, técnicas e cores.

“É uma grande oportunidade de, no mesmo espaço, conhecer as potencialidades do artesanato, não só do DF, mas também de todo o Brasil. O Sebrae no DF está apoiando 20 empreendedores brasilienses nesta 16ª edição”, afirmou o gerente de Negócios em Redes do Sebrae no DF, Carlos Cardoso.

Para Leda Simone, uma das organizadoras do evento, o Salão do Artesanato abre espaço para os artesãos exporem e divulgarem seus trabalhos.

“Vamos receber artesãos de todos os Estados. Pessoas que estão ali com suas comunidades, principalmente formadas por mulheres, desenvolvendo lindos trabalhos artesanais a partir de matérias-primas que preservam o meio ambiente. O acesso é gratuito e as pessoas podem adquirir acessórios, utensílios para casa, luminárias, entre outros”, destacou Leda.

Desfile

O evento de pré-lançamento do Salão do Artesanato foi marcado pelo último desfile da coleção “Tramas”, do estilista indígena Maurício Duarte, que conferiu às suas criações representatividade e consciência étnica e ambiental, homenageando a ancestralidade de povos amazônicos. Com toda a sua produção feita de forma artesanal, o estilista foi destaque no São Paulo Fashion Week e na Climate Week em Nova York.

“Estar aqui hoje representa muita coisa, ver a moda associada à manualidade, valorizando principalmente os saberes ancestrais, as fibras naturais, é muito significativo. Gostaria de enaltecer o trabalho de uma equipe gigante, responsável pela construção dos acessórios e das roupas. Estou falando de uma cadeia enorme de muitas pessoas que entendem a importância de falar da sua cultura, do seu lugar e de contar essas histórias a partir da gente mesmo”, explanou o estilista após a exibição dos 18 looks da coleção.

Serviço

16º Salão do Artesanato

Data: 15 a 19 de novembro

Local: área externa do Pátio Brasil Shopping

Visitação: de quarta-feira a domingo, das 10h às 22h

Entrada gratuita