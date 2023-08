Exposição de Graffiti Rivas Vida Hip Hop

Será realizada no período de 12 de agosto a 12 de outubro de 2023, ano que se comemora mundialmente o cinquentenário da cultura Hip Hop, a exposição ‘Grafitti Rivas Vida Hip Hop’

Será realizada no período de 12 de agosto a 12 de outubro de 2023, ano que se comemora mundialmente o cinquentenário da cultura Hip Hop, a exposição ‘Grafitti Rivas Vida Hip Hop’ e lançamento do mini-documentário biográfico do artista. O local escolhido foi a Biblioteca Nacional de Brasília no Complexo Cultural da República na Esplanada dos Ministérios.

A ocasião é mais que especial porque também enfatiza a lei nº 7274/2023 de autoria do Deputado Distrital Max Maciel,aprovada pelo IPHAN e pelo Governador Ibanês Rocha que torna o Hip Hop patrimônio cultural e imaterial no DF.

“Esse movimento representa milhares de jovens periféricos. Vale lembrar que já temos o Break como esporte olímpico e a arte do Grafitti reconhecida internacionalmente. Estamos preparando um inventário do Hip-Hop no DF. Além disso, vale ressaltar que esse movimento salva vidas nas periferias desse país”, destaca Max Maciel.

SOBRE O ARTISTA

Rivas, ex-Alibi, na época mais conhecido como Kabala é um artista multimídia, ícone nacional da cultura Hip Hop, já premiado e atuando indissociavelmente na maioria de seus segmentos, em diversos grupos e equipes/Crews, como Rapper/MC de reconhecimento nacional.

B.Boy/Dançarino fundador e influenciador das principais crews de Breaking do DF, bem como do principal evento desta modalidade de dança/Break Dance, evento fixo de Brasília a mais de 30 anos o ‘Encontro de B.Boys e B.Girls

BSB-DF e Entorno’.

Graffiteiro consagrado com obras e produções em lugares de destaque, além de produtor cultural e arte educador, promovendo empreendedorismo social,

sustentabilidade artística, cultural, e economia criativa e solidária, também , promovendo, cooperando, fomentando e participando de eventos e ações sócio culturais e artísticas em todo o país, através de palestras, oficinas, workshops,

shows, campeonatos em incontáveis, diversas e antológicas intervenções em eventos nacionais e internacionais.

Coerente, com mais de 35 anos de carreira e absolutamente engajado, formador de opiniões, possibilitando a milhares de jovens e cidadãos em geral, formas de se expressar, e se comunicar com o mundo.



EXPOSIÇÃO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O acervo é composto por 31 telas inéditas, peças de vestuário, jaquetas, bonés, camisetas, tênis, moletons e coletes, e ainda uma coleção com o nome da exposição com 50 camisetas.

MINI DOC

Rivas conta pontual e resumidamente sua trajetória ao longo de mais de 40 anos de carreira como bboy, MC, rapper e grafiteiro, na capital federal. Registrando fatos importantes de sua vida através de depoimentos de diversas personalidades, artistas, familiares e amigos, além de muitas fotos, músicas e animações, onde ele mesmo é o narrador desta relevante história.

ATIVIDADES SÓCIO CULTURAIS

Oficinas de graffiti para crianças e suas famílias e ainda visitas guiadas de 06 escolas públicas do DF com oficinas de rap.

ENCERRAMENTO

Encontro e roda de conversa com convidados dos segmentos da cultura Hip Hop, para discutirem o atual momento à luz dos impactos da indústria cultural e também pela inclusão do segmento Breaking nas olimpíadas

CALENDÁRIOS DAS ATIVIDADES DA EXPOSIÇÃO: RIVAS VIDA HIP HOP

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De 12/08 a 12/10

Dia 12/08 (sábado), das 9h às 14hAbertura da ExposiçãoExibição do mini documentário no auditório 2º andar da Biblioteca NacionalOficina de Grafitti-Espaço Geek 2º andar-das 9h às 11h-Rivas e Elom

Às 13h-Evento de Hip Hop ‘Brasil Super Battle edição Expo’ com batalha de breaking, pockets shows de Rap e DJs, além de pintura ao vivo.

ATRAÇÕES:

DJ Bengala/GO

Pocket Shows de Rap com Rivas, Ravel e Heitor Valente

Batalha de Breaking

Grafiteiros Convidados: Rivas, Elom, Scooby, Camz, Scorpia e Neco

*Este acervo de telas dos grafiteiros convidados serão parte de um circuito de exposições que começará pela Centro Cultura da Ceilândia e algumas escolas públicas ao longo do segundo semestre de 2023

* Visitas guiadas de 06 escolas públicas

*workshop de Rap durante as visitas escolares

Dia 15/08 – CEF 201 Santa Maria (manhã e tarde)

Dia 29/08 – CEF 312 Samambaia (manhã e tarde)

( devido à greve e reposição de aulas e recesso, só terminaremos o agendamento das outras 4 escolas após o retorno das aulas)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Espaço Kids/Geek: workshop de Graffiti para crianças

Dias 12/08 – 09/09 – 16/09- 30/09, das 9h às 11h

Serviço:

Exposição Grafitti Rivas Hip Hop

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De 12/08 a 12/10

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Biblioteca Nacional-Complexo Cultural da República (Esplanada dos Ministérios)

Horários: De segunda a sexta-feira, das 9h às 20h; sábado das 9h às 14hInformações: 3325-6257

Classificação Livre.