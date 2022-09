Ex-BBB Lumena curte RIR e diz que tem ganhado ‘uma graninha’ com conteúdo adulto

A ex-BBB afirmou que está solteira e tem aproveitado as oportunidades. Segundo ela, já autorizou beijo, casamento e divórcio no festival

Isabela Cagliari

Rio de Janeiro, RJ

No Rock In Rio pela primeira vez, Lumena, 31 anos, está aproveitando cada momento do festival. A ex-BBB comentou neste sábado (10) sobre a experiência no evento e como está sua vida após começar a investir em conteúdo adulto recentemente.

“Dá para autorizar legal uma graninha. Hoje, minha militância é minha liberdade, liberdade do meu próprio corpo. Estou investigando uma outra Lumena dentro de mim. Eu era muito reprimida em relação ao meu corpo. Mas essa plataforma abriu minha mente”, contou em entrevista à Marie Claire.

Já sobre o Rock In Rio, a ex-BBB afirmou que está solteira e tem aproveitado as oportunidades. Segundo ela, já autorizou beijo, casamento e divórcio no festival.

“Estou bem solteira, fui até para reality show de pegação. Pronta para autorizar a beijar. Até jornalista estou beijando. O que rola na internet, fica na internet. No presencial, tenho recebido carinho, amor e abraços. Agora quero autorizar mais beijos na boca”, brincou a famosa.

Lumena também destacou o carinho que tem recebido dos fãs após entrar para o ramo de conteúdo adulto. De acordo com ela, estão gostando dessa nova fase em que se sente mais livre para ser quem quer ser.