Zé Vaqueiro faz show no DF neste sábado

O cantor se apresenta no Feed Festival. Ingressos já estão à venda

O fenômeno Zé Vaqueiro está de volta ao DF. O cantor sobe ao palco do Feed Festival que acontece neste sábado (12) no Arena Hall que fica na EPTG, a partir das 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 50 e o line- up conta com os artistas brasilienses Pedro Paulo e Matheus, Wilian e Marlon, DJ Calixto e Galã do Piseiro.

A meteórica ascensão de Zé Vaqueiro, pernambucano de 21 anos, chega ser impressionante. Os números mostram que o cantor já se credencia como um dos maiores representantes do piseiro, ritmo conhecido como uma vertente do forró. O álbum “O Original”, aparece no topo dos mais vistos, no YouTube tem uma média semanal de crescimento de mais de 11 milhões de acessos, somente em uma das faixas -“Letícia”, aliás música que segue firme entre as 20 mais ouvidas nas duas principais plataformas de streaming no Brasil, Spotify e Deezer.

Para quem imagina se resumir somente a Letícia o sucesso de Zé Vaqueiro se engana. O cantor já emplaca o seu segundo hit “Eu Tenho Medo”, que segue em ritmo acelerado, só na última semana ganhou mais de oito milhões de visualizações no YouTube e quatro milhões de plays nas plataformas digitais.

SERVIÇO

Feed Festival

Quando: Sábado 12 de Novembro

Onde: Arena Hall – (Jockey- Próximo a EPTG)

Horário: 21h

Ingressos:

A partir de R$50

Vendas on-line:

https://www.sympla.com.br/evento/ze-vaqueiro-convidados-feed-festival/1721291

Classificação 18 anos