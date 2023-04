Zé Luiz Mazziotti se apresenta em Brasília neste sábado (15)

Zé Luiz Mazziotti é conhecido pela trilha sonora da temporada de 1977 da série Sítio do Pica-Pau Amarelo

Os fãs de Zé Luiz Mazziotti que moram em Brasília terão uma excelente oportunidade para matar a saudade de sua voz e seu violão. O músico sobe ao palco do Feitiço das Artes (306 Norte) no próximo sábado, 15 de abril, a partir das 20h30, para realizar o show “A Volta”.

Zé Luiz Mazziotti é conhecido pela trilha sonora da temporada de 1977 da série Sítio do Pica-Pau Amarelo. A canção que tinha a voz de Mazziotti era tema da personagem Dona Benta. O artista teve parcerias com nomes com reconhecimento nacional entre as décadas de 1960 e 1990 como Ivan Lins, Djavan, Tom Jobim e todos os Caymmis.

Neste show, lado a lado com as canções interpretadas, estarão histórias pitorescas e bons causos vividos ao longo das bodas de ouro de carreira.

Zé Luiz Mazziotti em “A Volta”

Sábado, 15 de abril

A partir das 20h30

Feitiço das Artes – 306 Norte, bloco B

Couvert: R$ 40

Reservas: 61 3548-1680

Mais informações: 61 99984-8445