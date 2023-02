Zé Lezin se apresenta em Brasília com o show “40 Anos de Humor”

Em única apresentação, o humorista promete boas risadas com “causos” que marcaram sua carreira

O humorista Nairon Barreto volta a Brasília com o seu personagem Zé Lezin, desta vez para comemorar 40 anos de sua vitoriosa carreira. Em única apresentação e com produção local assinada pela Oh!Artes, o artista sobe ao palco do teatro Unip em 22 de abril. Os ingressos já estão à venda no site da bilheteria digital.

Além de muitas histórias e causos engraçados, Zé Lezin vai reeditar as piadas que o consagraram ao longo desses anos com bastante bom humor. “Não tem mistério no que faço. Na verdade, é porque faço com amor, com um carinho enorme pelas pessoas que acompanham minha carreira desde o início e pelos novos fãs do matuto”, diz o humorista.

Nairon Barreto afirma que procura tomar um banho de cultura popular para se inspirar. “Deixo claro nos shows que o matuto é uma pessoa altamente consciente e que o forte da piada não está na pimenta, está no enredo, e eu não me considero um piadista, eu conto causos”.

O sucesso do Zé Lezin ultrapassou as fronteiras regionais, lotando teatros e outros espaços, em diversas cidades do Norte ao Sul do país. Em uma parceria de muito sucesso com Chico Anysio, Lezin teve seu trabalho admirado pelo comediante e uma participação que fez história na Escolinha do Professor Raymundo. “São quatro décadas de uma marca importante, sem que o público demonstre estar saturado do matuto. É um caso de amor recíproco”, define.

“Zé Lezin em 40 anos de Humor”

Data: 22 de Abril (sábado)

Local: Teatro Unip – 913 Sul

Horário: 21h

Ingressos a partir de R$ 70 na Bilheteria Digital

Classificação Indicativa: 16 anos