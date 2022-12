Xangai encerra programação do projeto Brasília 60 Anos de Choro neste final de semana

Apresentado pelo Ministério do Turismo e o Clube do Choro de Brasília, o projeto Brasília 60 anos de Choro contou com patrocínio da BB Seguros

Neste final de semana o Clube do Choro ganha programação especial de encerramento de temporada do projeto Brasília 60 anos de Choro. Depois de mais de 40 shows realizados pelo projeto entre junho e dezembro de 2022, chegou a vez do compositor, violeiro, poeta-cantador, ator e radialista baiano Xangai subir ao palco da casa do choro em Brasília nos dias 17 e 18 de dezembro, às 20h30, com ingressos a R$ 30 (meia) já à venda pela Bilheteria Digital.

Com mais de 15 discos gravados e atualmente secretário de Cultura de Vitória da Conquista, sua cidade de nascimento, Xangai é vencedor de prêmios da importância do Chiquinha Gonzaga (1985), Sharp de Disco do Ano (1997) e Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Cantor Regional (2016).

Atualmente, trabalha na divulgação do álbum Xangai em “Cantingueiros”, que tem algumas faixas apresentadas no show do Clube do Choro. O disco é um mergulho pelo sertão da Bahia lançado em 2020. Suas faixas celebram os compositores baianos Gordurinha, Elomar, Bule-Bule e Mateus Aleluia.

Apresentado pelo Ministério do Turismo e o Clube do Choro de Brasília, o projeto Brasília 60 anos de Choro contou com patrocínio da BB Seguros por intermédio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e apoio do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília.

Entre julho e dezembro, passaram pelo Clube do Choro e o CCBB mais de 20 nomes referenciais do instrumental e popular brasileiro. João Donato, Rosa Passos e Lula Galvão, Armandinho, Manoel Cordeiro, Nilze Carvalho, Maestro Spok, Nicolas Krassik, Mestrinho, Luiz Caldas, Carlos Malta, Yamandú Costa e outros grandes nomes.

Serviço

Xangai no projeto Brasília 60 anos de Choro

Datas e horários: 17 e 18 de dezembro (sáb e dom), às 20h30

Locais: Clube do Choro de Brasília – Setor de Divulgação Cultural – Bloco G – CEP 70.070-350 – Brasília (DF) e Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB)

Ingressos: R$ 30 (meia-entrada) à venda em https://www.bilheteriadigital.com/choro

Instagram: https://www.instagram.com/clubedochoro

Livre para todos os públicos