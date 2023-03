Worldwide Nutrition Conference reúne líderes em nutrição esportiva neste sábado

Assuntos como fadiga, cafeína, efeito placebo dos suplementos estarão entre os temas abordados

Reunir profissionais mundo afora para aprender com pesquisadores de referência no ramo da nutrição esportiva em um dia de palestras. Essa é a proposta da Worldwide Nutrition Conference, evento on-line organizado pela startup Science Play que ganha uma nova edição neste sábado (18/3). Desde a primeira edição, a conferência impactou mais de 13 mil participantes espalhados por 95 países. O evento é voltado para estudantes, profissionais e pesquisadores de nutrição, atletas e praticantes de atividade física.

“Esta é uma chance única de aprimorar os conhecimentos no ramo da nutrição esportiva e interagir com grandes pesquisadores e líderes mundiais no assunto, a partir das informações mais atualizadas da área”, destaca o nutricionista Pedro Perim, sócio e coordenador científico da Science Play. O evento terá coordenação do cientista, triatleta e um dos maiores pesquisadores do mundo, Asker Jeukendrup, diretor da empresa de consultoria Mysportscience, parceira do evento.

O evento começa às 8h45 no horário de Nova York, 10h45 horário de Brasília. Além da conferência on-line, que inclui seis palestras ao vivo e outras gravadas, os participantes terão direito a conteúdos bônus sobre os assuntos das palestras, acesso a uma pré-conferência exclusiva às 15h do dia 15 de março, com dois talks, e certificado. Vale destacar que as palestras serão gravadas, com acesso disponível por 60 dias.

Na pré-conferência, Asker Jeukendrup falará sobre o que é a fadiga e como eliminá-la ou reduzi-la, enquanto Bart Roelands abordará os efeitos dela na saúde mental. Já a conferência do dia 18 reúne palestras de Francis Holway, Robert Olek, Wim Derave, Nanci Guest, Javier Gonzales e Jack Raglin. Os temas incluem cafeína, efeito placebo dos suplementos, impacto da suplementação no corpo, entre outros assuntos. Brunno Falcão, CEO e fundador da Science Play, fará a abertura do evento juntamente com Jeukendrup.

As inscrições estão disponíveis pelo site (https://www.wenutritionconference.com/), com poucas vagas restantes, com investimento de US$ 89, mais uma pequena taxa que pode ser cobrada em alguns países devido à conversão da moeda. Originalmente em inglês, as palestras terão tradução simultânea para espanhol e português. Durante a conferência, haverá ainda uma gamificação com acúmulo de pontos e prêmios.

Sobre a Science Play

Comandada pelos sócios Brunno Falcão, Wesley Araújo e Pedro Perim, a Science Play atua desde 2010 na realização de grandes eventos de nutrição e medicina no Brasil, além de ter sido a primeira empresa brasileira a expor nos Estados Unidos, no American College of Sports Medicine. Em 2017, passou a atuar também como uma plataforma digital com mais de 3 mil horas de conteúdos acadêmicos com foco na prática, produzidos por centenas de especialistas do Brasil e do mundo inteiro, além de 27 cursos exclusivos para assinantes.