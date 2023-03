Willow Smith, filha de Will e Jada, cancela show no Lollapalooza 2023

Ela se junta ao Blink-182, antigo headliner do sábado que também precisou deixar a programação do Lollapalooza, por problemas de saúde

São Paulo – SP

Willow Smith anunciou nas redes sociais, nesta quarta-feira (15), que não virá mais ao Lollapalooza Brasil, que acontece no autódromo de Interlagos na semana que vem. A filha de Will e Jada Pinkett Smith deveria subir ao palco principal, o Budweiser, na tarde de domingo, dia 26.

“Devido a circunstâncias inesperadas, eu não poderei me apresentar para os meus fãs na América do Sul e no México. Eu espero voltar em breve”, escreveu no Twitter, sem dar mais detalhes sobre os motivos para o cancelamento. Ela também tinha shows marcados em Monterrei e na Cidade do México.

Voz de canções como “Wait a Minute” e “Whip My Hair”, Willow aqueceria a plateia para os shows de Tove Lo e Drake, que seguem confirmados.

Ela se junta ao Blink-182, antigo headliner do sábado que também precisou deixar a programação do Lollapalooza, por problemas de saúde. Eles foram substituídos pelo Twenty One Pilots, que já participou de outras edições do evento.

A organização do Lollapalooza ainda não se pronunciou sobre o cancelamento e não há, portanto, informações sobre atrações para ocupar o horário deixado por Willow.