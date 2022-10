Vozes femininas dão o tom do Música em Conjunto deste sábado

Samba, pagode e MPB estão no cardápio musical do espaço ao ar livre do Conjunto Nacional em dois shows gratuitos

A brasilidade marca os shows do Música em Conjunto deste sábado, dia 29 de outubro, ao trazer o melhor da MPB, do samba e do pagode ao palco do Jardim Urbano. Os dois shows gratuitos acontecem no espaço multiuso localizado na área aberta do 3º piso do Conjunto Nacional. Na programação, as vozes poderosas de Claudinha Costa (MPB) e Cris Alves (Samba e Pagode), em apresentações às 13h e às 15h30, respectivamente.

Abrindo a programação, às 13h, a cantora, compositora e radialista Claudinha Costa apresenta repertório rico, que vai da bossa nova ao samba-enredo, e clássicos da MPB. Para o show, Claudinha vem acompanhada de sua banda composta de talentosos músicos, Sidney Sheikor no baixo e Sandro Souza na bateria.

Na sequência, às 15h30, Cris Alves e Banda colocam o samba e o pagode na ordem do dia. Cris é moradora do Cruzeiro Velho, reduto do samba no Distrito Federal, e tem o samba e o pagode correndo no sangue desde 2010 cantando em casas de shows e bares com repertório cheio de grandes clássicos e influências de Arlindo Cruz, Jorge Aragão, Exaltasamba, Ferrugem, Sorriso Maroto, entre outros.

O público do Conjunto poderá acompanhar as apresentações musicais degustando as melhores cervejas artesanais do Distrito Federal. Os shows têm curadoria da equipe do Beba do Quadrado, que acaba de inaugurar o bar Beba!, no Jardim Urbano. A casa inicia as atividades oferecendo rótulos das cervejarias Ayres, Petra e Cacildis.

Serviço: Música em Conjunto

Local: Jardim Urbano do Shopping Conjunto Nacional (3º piso)

Dia 29/10 – sábado

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

13h – Claudinha Costa e Banda (MPB)

15:30h – Cris Alves e Banda (Samba e Pagode)

Entrada gratuita