Voxel Festival – Science on-line encerra com programação especial em outubro

Evento que mescla ciência, inovação, cultura e humor tomou conta da internet em 2021 com vídeos que mostraram experimentos científicos, debates com pesquisadores, além do enfoque na participação da mulher na ciência

Idealizado em 2018 pelos pesquisadores e cientistas brasilienses Victor Carlos Mello da Silva e Luis Alexandre Muehlmann, o Voxel Festival tornou-se conhecido em Brasília, no Brasil e no mundo por falar de inovação científica e tecnológica de forma leve e didática para jovens, estudantes de escolas públicas e particulares e também para o público adulto como um todo.

Em 2021, o evento se tornou on-line devido à pandemia. E, desde abril deste ano, tem reunido cientistas, mulheres na linha de frente, além de profissionais de diversos ramos da área tecnológica para falar, com uma pitada de humor sobre assuntos que parecem, à princípio, de difícil entendimento. O Festival foi estruturado de forma leve para que o público leigo possa se identificar e trocar ideias sobre assuntos atuais de suma importância, adicionando um toque cultural e incluindo tópicos comuns do cotidiano.

Agora, o Voxel Festival on-line encerrará sua programação em outubro. O evento apresenta sempre cinco vídeos distribuídos em cinco quadros diferentes de segunda a sexta-feira, sempre às 19h,no canal no YouTube da Spcetrum Bsb: https://www.youtube.com/channel/UCBWYT_78f-29GfoUmERk2Cg. Confiram: Segunda: Segunda com spoiler!; Terça: Meninas na Ciência; Quarta: Voxel Labs; Quinta: A Física na Cozinha; Sexta: Cachascience. Não recomendado para menores de 14 anos.

Segundo o idealizador do Voxel Festival, Victor Carlos Mello, a temporada on-line chegou com vídeos que misturam e associam ciência e tecnologia às coisas simples do cotidiano, de modo que qualquer pessoa seja capaz de se identificar e se divertir enquanto aprende algo novo.

“Na primeira temporada, no semestre passado, tivemos um excelente engajamento. Alguns vídeos com mais de 5 mil visualizações. Agora, continuaremos com quadros conhecidos, como o Segunda com Spoiler, onde abordamos a ciência por trás de filmes renomados. Ainda, o Cachascience, onde conversamos sobre diversos temas de relevância científica-social enquanto ensinamos drinks no melhor estilo Do it yourself. E, preparem-se para o encerramento da programação em outubro, com novos quadros. Está muito interessante, leve e divertido”, adianta Mello.

Os quadros do Voxel inovaram neste semestre. Além dos já tradicionais, os cientistas incluíram na programação especial do segundo semestre de 2021 o A Física Na Cozinha, onde a PHD em Física, Maria Brollo, demonstra sempre às quintas-feiras, “que o primeiro laboratório é sempre a cozinha”. Ainda, Meninas na Ciência, um quadro onde pesquisadoras de diferentes áreas contam um pouco sobre a inserção da mulher no mundo científico. Este quadro acontece sempre às terças-feiras, também às 19h.

“Ou seja, uma boa forma do público se atualizar sem precisar ser perito na área e ainda brincar nos quadros criados como entretenimento para aproximar a população em geral”, destaca Victor que, assim que a pandemia estiver controlada, pretende estrear o evento em versão Drive-in.

Sobre o Voxel

O Voxel Festival é conhecido por prezar pela divulgação da inovação científica feita por jovens pesquisadores dentro da Universidade de Brasília. Agora, em edição on-line e especial, o evento se dividiu em quadros leves, cheios de pitadas de humor para falar sobre ciência, tecnologia, combater Fake News, dentre outros.

“A pandemia deixou mais evidente o quanto o cientista é um profissional necessário em nossa sociedade. Além disso, a alta disseminação de fake-news, dúvidas com relação a conceitos básicos de saúde e falta de confiança das pessoas no conhecimento veiculado, mostram que o cientista precisa aparecer mais, falar com todas as classes sociais, independentemente de formação acadêmica”, explica Victor.

O evento é uma iniciativa produzida pela Spectrum Comunicação Científica fortemente apoiada pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), bem como pela Universidade de Brasília, Programa de pós graduação em Biologia Animal, Programa de pós graduação em Nanociência e Nanobiotecnologia, Programa de Pós Graduação em Ciência e Tecnologias em Saúde, Cooil Cosmetics, Sucopira, San Marco Hotel.

Programação na internet – quadros

Segunda-feira: Segunda com Spoiler

Nesse quadro cientistas e jovens pesquisadores debatem sobre filmes populares de ficção científica das mais diversas áreas. Os filmes discutidos estão dentro da programação do Voxel Festival no formato drive-in. Os trechos apresentam os debatedores que fazem parte do Voxel Festival e mostram cortes e partes relevantes. Também são exibidas parte das temáticas atuais como mulheres na ciência, uso da nanotecnologia no dia-a-dia, importância da ciência na cultura pop e outros. Dentre os filmes que serão exibidos na edição em drive-in, estão: A Teoria de Tudo, Planeta dos Macacos – a Origem, Her,Jurassic Park, e Interestelar.

Terça-feira: Meninas na Ciência

Quadro em parceria com o projeto Meninas da Ciência – Universidade de Brasília que tem como objetivo aumentar a representatividade de mulheres na ciência, estimulando meninas do Ensino Fundamental, a despertar o interesse pela ciência, por meio da realização de atividades lúdicas que são ministradas por docentes e pesquisadoras da UnB.

Quarta-feira: Voxel Labs

O Voxel Labs visa mostrar experimentos e a rotina de laboratórios de pesquisa de forma descomplicada. O objetivo é emergir o expectador no mundo da pesquisa e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, desmistificar o dia a dia do cientista ao explicar e mostrar como funcionam os equipamentos e como são feitos os experimentos que resultam em avanços para a sociedade.

Quinta-feira: Física Na Cozinha

Nosso primeiro laboratório da vida é a cozinha! E é pra provar isso e muito mais que criamos o quadro “Física na Cozinha” onde a Doutora em Física e Confeiteira Maria Brollo vai nos mostrar receitas e explicar os conceitos e curiosidades do mundo ao nosso redor.

Sexta-feira: Cachscience

Quadro mais descontraído e criado especialmente para o Voxel on-line, o Cachscience vem da mistura de Cachaça e Ciência (Science). A ideia é misturar estes dois elementos ao apresentar temas diversos que permeiam ciência e tecnologia de forma descontraída e casual enquanto se faz drinks. No quadro, Victor Mello convida amigos e colegas de trabalho para um happy hour on-line.

Serviço:

Voxel Festival – Science 2021 encerra programação on-line em outubro

Data: Segundas, terças, quartas, quintas e sextas

Horário: 19h

Informações e transmissões on-line: Instagram @voxelfestival e @spectrumbsb e no YouTube da Spcetrum Bsb: https://www.youtube.com/channel/UCBWYT_78f-29GfoUmERk2Cg.

Gratuito

Não recomendado para menores de 14 anos.