Voando na diversidade cultural

VOA Festival acontece neste fim de semana e celebra o início das comemorações pelo 45º aniversário do Parque da Cidade, criado em outubro de 1978. Banda Mestre Ambrósio faz seu retorno aos palcos da capital, após hiato de 20 anos

Cultura, arte, música e gastronomia em um dos pontos mais queridinhos da capital, o Parque da Cidade Sarah Kubitschek, que celebra seus 45 anos. Amanhã e domingo, o local recebe a 1ª edição do VOA Festival, no estacionamento 10, com atrações musicais nacionais e da cidade nos dois dias de evento. Entre as mais aguardadas, a banda pernambucana Mestre Ambrósio, que após 20 anos, marca sua volta aos palcos.

Um dos grupos mais importantes do movimento Manguebeat, Mestre Ambrósio retorna aos palcos em seu formato original, com Siba (vocal, guitarra e rabeca), Eder “O” Rocha (percussão), Helder Vasconcelos (fole de 8 baixos, percussão e coro), Cassiano (vocal e percussão), Mazinho Lima (baixo e coro) e Mauricio Bade (percussão e coro).

“O marco de 30 anos de criação da banda inspirou esse reencontro”, conta Helder Vasconcelos. “Sentimos que essa nova geração que conhece a gente e nunca viu um show nosso gostaria de vivenciar o repertório dos nossos três álbuns. Para nós, também está sendo importante retomar o grupo com o que já tínhamos feito e qualquer coisa que possa vir, será depois”, conta o músico.

Para o vocalista Siba, essa volta tem clima de “reencontro de amigos” e carrega o poder de “mobilizar o público com a mensagem da diversidade e da valorização da cultura brasileira”, dois grandes elementos centrais do Manguebeat.

Para quem aguarda ansiosamente para ver, ou rever, a banda, pode apostar em um repertório cheio de clássicos, como “Pé de Calçada”, “Se Zé Limeira Sambasse Maracatu”, “Vó Cabocla” e “Fuá Na Casa de Cabral”, além de outros sucessos.

“Podemos dizer com toda certeza, desde o primeiro show desse retorno, que está acontecendo tanto o reencontro com a antiga audiência como também um primeiro encontro. E tem sido muito bonito ver essa nova geração cantando junto com a gente. Em alguns lugares, a turma que estava vendo pela primeira vez foi até maior”, afirma Helder, que promete uma grande apresentação para os brasilienses.

Além de Mestre Ambrósio, o público vai poder conferir uma programação diversificada culturalmente, tanto nacional como local, como a banda baiana Àttooxxá, as cantoras Luiza Lian (SP) e Tássia Reis (SP), as bandas Carne Doce (GO), Margaridas (DF) e Surf Sessions (DF), além da Orquestra Quadrifônica (DF), Bambaflow, formada por DJ Nyack, DJ Umiranda e DJ Set, (SP), DJ Pezão (DF), DJ Shigara (BH), DJ Ketlen (DF) e DJ Paula Torelly (DF).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As brasilienses Margaridas, que compartilham influências do pop, hip-hop, R&B, MPB e afrobeat, se sentem honradas em apresentar seu repertório no palco do Festival.

“Vai ser incrível. Estamos super animadas e ansiosas para estrear o Voa Festival. cantar na nossa cidade é sempre uma alegria para nós, será um momento único e muito lindo, tenho certeza”, afirma Sabrina, que faz dupla com a irmã, Maria Paula.

Curadoria afinada

Para Lucas Formiga, idealizador do evento, músico e produtor cultural, o evento vem traçar um paralelo entre diversas expressões musicais brasileiras, valorizando a música autoral, contemporânea e regional, além de toda a cena cultural do Distrito Federal.

“Teremos estilos variados, passando pelo rap, música afro-brasileira, música popular regional, a nova MPB, além de ritmos mais dançantes, como o funk. O VOA flerta com todos esses estilos, valorizando a identidade das culturas regionais e urbanas”, pontua Formiga.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta do evento também é trazer à capital novidades da música brasileira, ocupando um lugar de busca da expressão cultural brasiliense, afirma o produtor.

“Os artistas do Festival estão todos trazendo uma novidade, seja um show inédito em Brasília, uma música nova, um lançamento”, adianta. “Pensamos um line-up que transitasse e homenageasse as várias formas de expressão cultural brasileira, diferentes ritmos locais e nacionais destacando a diversidade da nossa música”, finaliza.

45 anos do Parque

Além de promover artistas da música nacional e local, o evento acontece em um dos locais mais singulares e democráticos da capital: o Sarah Kubitschek, criado em 11 de outubro de 1978, e completa seus 45 anos.

Para o secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, o Voa Festival é mais uma oportunidade para a população prestigiar e ocupar o Parque da Cidade para vivenciar apresentações de alta qualidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A proposta do festival é trazer à capital novidades e opções de lazer. É uma forma de unir arte, música e gastronomia, proporcionando momentos únicos para o público”, pontua Julio.

Já o administrador do local, Todi Moreno, lembra que o evento é além de um marco para música, é o início das celebrações do aniversário. “O Festival é uma celebração não apenas da música, mas também é um marco do nosso Parque da Cidade, por dar início às festividades pelos 45 anos deste espaço tão significativo para nós”, lembra Todi.

O Voa Festival contará com dois ambientes, o primeiro recebe as atrações musicais e o segundo fica por conta do PicNik e sua tradicional feira de arte e moda, onde será oferecido diversos produtos feitos por artistas também do quadradinho, além de uma vasta área gastronômica para todos os gostos (Com Agência Brasília).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE