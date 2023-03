Vitor & Luan e DJ Guuga agitam Brasília no sábado (18)

Os ingressos custam a partir de R$ 55 + taxas

Neste sábado (18), a partir das 17h, o sertanejo e o funk vão animar a noite brasiliense com os shows da dupla Vitor & Luan e do DJ Guuga no Bothanic Brasília (Setor de Clubes Sul). Os ingressos custam a partir de R$ 55 + taxas (primeiro lote).

A dupla Vitor & Luan está no mercado sertanejo desde 2017, com o lançamento do primeiro álbum, “Destino Traçado” . Desde então, os artistas conquistaram espaço e já colecionam participações com grandes artistas como MC Gui, Henrique & Juliano e Marília Mendonça. No Spotify, são mais de dois milhões de ouvintes mensais.

Wagner Marinho, mais conhecido como DJ Guuga, é de São Paulo e está no funk desde 2007. Sua trajetória na música tem sido de grandes conquistas e números que chamam a atenção. No YouTube, o DJ soma mais de meio bilhão de visualizações e no Spotify são mais de três milhões de ouvintes mensais. Suas músicas são virais no Tik Tok, como “É Tchau Pra Quem Namora”. Além disso, já gravou com sertanejos como Max e Luan, Guilherme & Benuto e Cléber & Kauan.

Serviço

Vitor & Luan e DJ Guuga

Sábado, 18 de março

Bothanic Brasília – Setor de Clubes Sul, trecho 1

Horário: a partir das 17h

Ingressos no site do Bothanic