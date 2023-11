Vintage Culture se apresenta em Brasília na próxima quarta (29)

Show de um dos principais DJs do mundo celebra aniversário de dois anos do Mezanino. Ingressos custam a partir de R$ 550

O DJ e produtor musical brasileiro Vintage Culture é a grande atração da festa que comemora dois anos da abertura do Mezanino BRB, que ocupa o rooftop da Torre de TV. Atualmente listado na 10ª posição do ranking global Top 100 DJs, da DJ Mag, o artista comanda o som da casa na próxima quarta-feira, 29 de novembro, véspera de feriado na capital federal. Os ingressos custam a partir de R$ 550.

O repertório de Vintage Culture inclui, entre os sucessos, remixes de faixas como “Another Brick in the Wall” (Pink Floyd) e “Blue Monday” (New Order), e o lançamento recente “Come Come”, faixa em parceria com Tube & Berger e Kyle Pearce. Na principal plataforma de streaming do momento, o DJ sul-mato-grossense acumula mais de 7,2 milhões de ouvintes mensais. No verão deste ano, o artista estreou a residência Born Of Music Addiction, em Ibiza, e tem um álbum de estreia a caminho.

“Não poderíamos ter presente melhor para os 2 anos de Mezanino do que receber Vintage Culture, artista que costuma se apresentar em Estádios e grandes festivais do mundo. Iremos proporcionar uma experiência exclusiva e intimista, consolidando o marco da história da Torre de TV na cena cultural “, comenta Lucas Batista. Os ingressos para o evento estão disponíveis na Bilheteria Digital, com preços a partir de R$ 550, acrescidos de 10% de taxa.

Vintage Culture – Mezanino 2 Anos

Quarta-feira, 29 de novembro

A partir das 23h30

No Mezanino BRB – Torre de TV de Brasília (Andar R), Eixo Monumental

Ingresoss a partir de R$ 550 na Bilheteria Digital

Classificação indicativa: 18 anos

Mais informações: @meza.nino