Vila Junina, programação cultural e promoção do dia dos namorados marcam o mês de junho no Pátio Brasil

Para marcar de forma especial o mês de junho, o Pátio Brasil Shopping vai realizar, entre os dias 31/05 a 24/06 um evento que vai unir as festividades juninas e o clima romântico do mês dos namorados. A festança da Vila Junina, vai contar com uma programação musical gratuita às sextas e sábados, apresentações das quadrilhas Êta Lasquêra e Si Bobiá a Gente Pimba, e para os casais dançarem um forró coladinhos, no dia 12, domingo de Dia dos Namorados, a banda Encosta N’eu fará um show especial para os apaixonados. Os shows e apresentações de quadrilha acontecerão sempre às 17h. Além de toda essa programação gratuita, o espaço estará com decoração temática e espaços instagramáveis, correio elegante, e barraquinhas com vendas de comidas,bebidas e produtos naturais.

Confira a programação completa:

01 de junho ( quarta – feira) – Apresentação da quadrilha Êta Lasquêra – 17h

03 de junho ( sexta – feira) – Luiz Marcelo e Mateus – 17h

04 de junho ( sábado) – Karol Félix – 17h

10 de junho ( sexta – feira) – Aleksander – 17h

11 de junho ( sábado) – Igor Tavares – 17h

12 de junho ( domingo) – Encosta N’eu – 17h

17 de junho ( sexta-feira) – Priscila Bastos – 17h

18 de junho ( sábado) – Banda Santé – 17h

24 de junho ( sexta – feira) – Apresentação da quadrilha Si Bobiá a Gente Pimba – 17h

Chega o mês de junho, chega também aquele friozinho… Além de animar e aquecer o coração das pessoas, a vila junina também volta sua atenção para quem quer prestar solidariedade. Em virtude das baixas temperaturas no DF, o Pátio Brasil em parceria com o projeto The Street Store DF está arrecadando cobertores, agasalhos, gorros, luvas e meias, novos ou em bom estado. Até o dia 24 de junho, quem quiser realizar uma boa ação, poderá entregar a doação no ponto de coleta, que ficará na Vila Junina do Pátio, ao lado do balcão de informações da Praça Central.

Promoção especial em comemoração ao Dia dos Namorados tem brinde exclusivo assinado pelo cartunista Guilherme Bandeira

Junho é um mês de comemoração para os casais apaixonados e, com certeza, não pode faltar aquele mimo especial para quem quer demonstrar seu amor pelo mozão. Pensando em todos os tipos de casais, o Pátio Brasil, além de trazer um mix de lojas com opções de presentes que vão agradar a todos, preparou um brinde muito especial: um par de canecas em ágata com ilustrações assinadas pelo cartunista Guilherme Bandeira. As ilustrações foram criadas com exclusividade para a ocasião e foram inspiradas em uma das obras de maior sucesso do artista, o livro Razão vs Emoção. E não é sorteio! Para ganhar o mimo, o cliente que realizar compras acima de R$ 400 (quatrocentos reais) poderá fazer a troca. A promoção é válida de 31/05/2022 a 17/06/2022 ou até durarem os estoques, apenas um brinde por CPF.

Serviço – Pátio Brasil Shopping

Site: http://www.patiobrasil.com.br/

Instagram: @patiobrasil

Endereço: SCS Quadra 07 – Bloco A – Asa Sul

Horário de Funcionamento:

Lojas e Serviços: Seg à Sab – 10h às 22h/ Dom e Feriados – 14h às 20h

Alimentação e Lazer: Seg à Sab – 10h às 22h/ Dom e Feriados – 12h às 20h

Telefone: 61 2107-7400