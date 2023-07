Victor Abrão e Márcia Tauil lançam o samba “Vem me dar um beijo”

Artista se apresenta ao lado da cantora nesta sexta (7), no Feitiço das Artes, na 306 Norte

O cantor brasiliense Victor Abrão lança, nesta sexta-feira (7), o single “Vem me dar um beijo”, com participação especial de Márcia Tauil. A dupla estará no palco do Feitiço das Artes (306 Norte) a partir das 20h, apresentando este e outros singles autorais, além de sambas já conhecidos da dupla.

Além da parceria com Márcia Tauil, Victor estará acompanhado da banda formada por Ana Noronha (percussão), Caio Lívio (percuteria), Genaldo Mendonça (baixo) e Paulo Roberto (violão e guitarra).

Desde criança o samba é um estilo que está presente na vida de Victor, especialmente por conta de um tio que em todas as festividades e ocasiões cantava samba. Era Natal: samba! Aniversário? Samba! O almoço em família também tinha samba. “Vem me dar um beijo” é um samba solar, afirma o artista.

Victor Abrão tocou na banda Deuses da Kaaba nos anos 2000, seguiu em carreira solo saindo do rock e indo para a MPB e samba. A amizade com Márcia veio através do diretor musical e arranjador da canção, Cairo Vitor. Victor começou a fazer aula de canto com Márcia e foi daí que tudo começou.

Serviço

Victor Abrão e Márcia Tauil em “Vem me dar um beijo”

Data: 07/07/2023 (sexta-feira)

Horário: a partir das 20 horas

Local: Feitiço das Artes (CLN 306 Bloco B lojas 45/51)

Ingressos no Sympla a partir de R$ 35

Mais Informações: (61) 3548-1680

Não indicado para menores de 18 anos