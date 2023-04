Vibrasons estreia em Brasília com line-up de peso

Festival brasiliense traz show das bandas Ron & os Di Versos e Pedro Castro e o Cardume, além da cantora Mariana Camelo

As celebrações do aniversário de Brasília se estendem com mais um evento que traz potência estampada no nome: VIBRA SONS. A primeira edição do festival acontece no dia 30 de abril, véspera de feriado, e reúne expoentes da cena musical de Brasília. O evento destaca a riqueza e diversidade de artistas que possuem distintas propostas e estilos musicais, em um encontro vibrante na Infinu Comunidade Criativa, localizada na 506 sul, a partir das 20h.

Com o intuito de movimentar a cena da capital de forma democrática e alternativa, o festival traz diferentes gerações da música brasiliense. De acordo com Ron, idealizador do projeto e curador do Vibra Sons, três bandas apresentarão seus trabalhos autorais e terão a oportunidade de divulgar suas músicas para um público diverso, em cada edição.

“O festival tem a proposta de cruzar ritmos, gêneros e intenções artísticas na mesma noite, no mesmo palco e na mesma vibração, e será organizado em parceria com as bandas envolvidas em cada edição. A partir do trabalho coletivo e colaborativo entre os artistas da cidade, o projeto pretende resgatar a cena da música autoral que conferiu à Brasília a fama de ser o berço de algumas das maiores bandas nacionais”, completa o músico.

Em sua primeira edição, o Vibra Sons contará com a presença de Pedro Castro e o Cardume, em sua abertura. O trabalho da banda, formada em 2017 por amigos de infância e com nome inspirado no signo dos músicos – Peixes, carrega uma mistura de ritmos brasileiros aliados ao Folk Rock, com muita percussão e a clássica trinca de guitarra, baixo e bateria.

Na sequência, o holofote se volta para Ron & Os Di Versos, prata da casa em dose dupla. Afinal, Ron é um músico de Brasília com mais de 20 anos de estrada, é vocalista e principal compositor da Banda Di Boresti e, desde 2021, vem se dedicando ao seu trabalho solo, trazendo em sua nova fase uma mistura de Ska-Folk e Rock na medida exata.

Quem encerra a noite com chave de ouro é Mariana Camelo, cantora, compositora e instrumentista, que iniciou sua carreira musical em meados de 2005, como tecladista e vocalista de bandas covers de clássicos do rock. Considerada um grande expoente feminino na música da capital, seu trabalho carrega expressividade e virtuosismo técnico. Seu último trabalho, Baile das Águas, lançado em 2022, traz à tona toda a riqueza de sua exploração rítmica.

O Festival Vibra Sons abriu oficialmente as vendas online, com preço popular a partir de R$20 (antecipado) e R$30 (na hora). A compra antecipada é realizada na plataforma Sympla através do link a seguir: https://www.sympla.com.br/evento/infinu-apresenta-vibra-sons-1-edicao/1958949

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviço

Vibra Sons com Ron & Os Di Versos, Pedro de Castro e o Cardume, e Mariana Camelo

Data: 30/04/2023

Horário: 20h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: Infinu Comunidade Criativa

Endereço: CRS 506 Bloco A Loja 67 (ao lado Praça das Avós) – Asa Sul, Brasília – DF

Ingressos: R$20 (antecipado via Sympla) e R$30 (na hora)

Compra online: https://www.sympla.com.br/evento/infinu-apresenta-vibra-sons-1-edicao/1958949

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Informações: 61.981385088

Classificação indicativa: 18 anos