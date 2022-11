Vibra Brasil recebe grupos Molejo e Pixote em Brasília nesta quinta-feira (24)

Só nas próximas semanas, pelo Vibra Brasil, a programação inclui nomes de diversos gêneros musicais, como pagode e funk

Foi dada a largada para a Copa do Mundo e, como toda comemoração que envolve o povo brasileiro, música e amigos não podem faltar. Por isso, nos dias dos jogos do Brasil, nas fases seguintes do torneio e aos fins de semana, até 18 de dezembro, o projeto Vibra Brasil traz a Brasília grandes artistas e grupos da música nacional para vibrar o grito de “Gol” em grande estilo. Abrindo a programação com o melhor do pagode, os grupos Molejo e Pixote desembarcam na capital nesta quinta-feira (24), data em que o Brasil joga contra a Sérvia, às 16h.

Todos os shows do Vibra Brasil têm como endereço o complexo de entretenimento Bothanic, no Setor de Clubes Sul. O espaço, inaugurado em outubro, reúne entretenimento, estilo de vida e gastronomia, com uma agenda musical para lá de movimentada.

Só nas próximas semanas, pelo Vibra Brasil, a programação inclui nomes de diversos gêneros musicais, sobretudo aqueles que têm tudo a ver com futebol, como pagode e funk. A lista inclui Durval, Atitude 67, Bell Marques, Thiago Martins, Baile do Sapuca, Rafa & Pipo, Belo, DJ Zullu, Buchecha, Bonde do Tigrão, Thiaguinho, Banda Eva, Make U Sweat, Diogo Nogueira e Fica Comigo.

Informações adicionais e ingressos

Toda a grade de eventos do Vibra Brasil está com ingressos à venda pelo site da Ingresse, com preços a partir de R$ 90. A classificação indicativa para todos os eventos é de 18 anos.

Vibra Brasil

Quando: 24 de novembro a 18 de dezembro

Local: Bothanic – St. de Clubes Esportivos Sul Conjunto 17 – Asa Sul, Brasília

Ingressos e atrações: Disponíveis pela plataforma Ingresse

Preços: a partir de R$ 100 (meia-entrada feminina) + taxa

Classificação indicativa: 18 anos