Vem aí a 7ª edição do Night Lab

Evento do Sesi convida para uma viagem cósmica, ao som de Lirinha, na próxima quinta-feira (5)

Se em cada ponta da cidade, você vê o céu de uma maneira, a 7ª edição do Night Lab, na próxima quinta-feira (5/10), levará ao SESI Lab diversas possibilidades para abordar a ciência mais antiga do mundo, a astronomia. Com o título “Cosmologias – tentativas de entender o Universo”, o programa noturno do museu interativo investigará, das 19h à meia noite, fenômenos cósmicos de um jeito descontraído, com oficinas interativas, conversa com especialistas e apresentação inédita do álbum MÊIKE RÁS FÂN, do cantor pernambucano Lirinha.

Os ingressos já estão disponíveis no site do SESI Lab por R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A política de gratuidade do museu é mantida, com entrada permitida para maiores de 18 anos. A iniciativa é inspirada no programa After Dark, do Exploratorium, de São Francisco (EUA), com resultados expressivos na aproximação do adulto com a ciência. O Night Lab é primeira experiência nessa linha realizada no Brasil.

A programação começa às 19h com projeções no painel de Led com imagens da NASA e, na varanda do 1º pavimento, o Clube de Astronomia de Brasília (CAsB) disponibilizará telescópios para observação do céu noturno a partir de uma das vistas mais privilegias de Brasília. O público poderá usar os equipamentos por ordem de chegada até as 22h, com orientação dos membros do clube. Criado em 1986, o CAsB é formado por astrônomos amadores e profissionais para proporcionar experiências e troca de informações.

Já a discotecagem, a partir das 20h, será feita pela cantora, compositora e atriz Gaivota Naves, com clássicos da música brasileira. A partir das 22h, o palco em frente ao painel de led será ocupado pelo artista Lirinha, em apresentação única em Brasília com o álbum MÊIKE RÁS FÂN, lançado em 2023.

Uma viagem cósmica rumo ao ‘metauniverso’ de Lirinha

Terceiro álbum solo do compositor, poeta e escritor pernambucano José Paes de Lira, Lirinha, o MÊIKE RÁS FÂN retrata uma fictícia rádio cósmica com oito faixas inéditas produzidas pelo próprio artista. O projeto será apresentado pela primeira vez ao público brasiliense no SESI Lab.

Inventivo artista brasileiro que atua na zona de fronteira entre a música, as artes cênicas e a literatura, Lirinha começou a se destacar como declamador de poesias aos 12 anos de idade. Desde então, o artista pernambucano transita no universo da literatura, música e teatro, além de participar da banda Cordel do Fogo Encantado. Entre parceiros musicais, nomes como Elba Ramalho, Nação Zumbi, Natiruts e Otto.

Astronomia e cosmologias decoloniais em debate

Devido ao sucesso de público das edições anteriores, a Conversa Poética foi transferida para o túnel, localizado na passagem subterrânea revitalizada, com capacidade para 100 pessoas sentadas. O encontro reunirá o astrofísico finalista do Prêmio Jabuti 2020 Alan Alves Brito e a artista visual, especialista maker e pesquisadora Denise Rodrigues.

Guiado pelo desejo de humanizar a ciência a partir de conexões com questões sociais, o professor baiano é um dos autores do livro “Astrofísica para a Educação Básica: A Origem dos Elementos Químicos no Universo”. Ao lado da especialista em instalações interativas do SESI Lab e artista visual, Denise Alves, Brito discutirá o acesso à ciência e a sub-representação de pessoas negras no ambiente científico brasileiro.

Confira as demais atrações da 7ª edição do Night Lab