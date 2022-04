Veja os blocos que pretendem desfilar no feriado de Tiradentes no Rio

A capital celebra um Carnaval fora de época após dois anos sem festa, com blocos que prometem arrastar a população

Blocos de rua prometem arrastar foliões e movimentar o feriadão de Tiradentes do Rio de Janeiro, capital que celebra um Carnaval fora de época após dois anos sem a festa. Listas que circulam em aplicativos de mensagens mostram que mais de 50 blocos devem sair em cortejo pelas ruas do Rio, mesmo sem estrutura da prefeitura, como a instalação de banheiros químicos.

A Riotur -empresa de turismo da cidade- diz que não montou estrutura porque o Carnaval de rua foi suspenso ainda em janeiro em razão da disparada de casos de Covid-19. Os desfiles das escolas de samba, no entanto, foram mantidos e vão acontecer nos dias 22 e 23 de abril.

Entidades ligadas ao Carnaval de rua protestaram contra o cancelamento, dizendo que a festa não deveria ter sido suspensa e sim adiada, a exemplo do que ocorreu com os desfiles na Marquês de Sapucaí.

Para não ficar mais um ano sem a folia, blocos decidiram convocar os foliões para ocupar as ruas com muito glitter e serpentina.

A lista é feita basicamente de blocos menores, já que os mais conhecidos anunciaram que não vão desfilar. É o caso por exemplo do Cordão do Bola Preta, um dos mais tradicionais da cidade, que em 2020 reuniu 600 mil pessoas no centro da cidade, de acordo com a gestão municipal.

Entre os que vão desfilar durante o feriado, estão o bloco Mistério Há de Pintar, organizado em homenagem ao cantor Gilberto Gil com previsão de sair às 9h desta quinta (21) na Cinelândia, centro do Rio, e o Bunytos de Corpo, um dos blocos alternativos mais conhecidos da cidade. A concentração vai começar na sexta-feira (22), às 18h, em frente ao bar Rivalzinho, no centro do Rio.

A prefeitura disse que não vai repreender quem quiser aproveitar o Carnaval de rua. “As pessoas não estão proibidas de sair às ruas. A vacina permitiu que hoje a gente fizesse o desfile [das escolas], que a gente tivesse uma cidade o mais próximo do normal possível”, disse Brenno Carnevale, Secretário de Ordem Pública.

Abaixo, veja a agenda dos blocos que planejam fazer Carnaval na capital fluminense durante o feriadão:

21/04 Bloco Nada Demais

7h

Cais do Valongo, Saúde

Pantanal Gostoso Demais

7h

AquaRio, Gambôa

Amores Líquidos

7h – 8h

Bairro da Saúde

Bloco Trombetas

8h

Aterro do Flamengo, na altura da rua Rui Barbosa com a Oswaldo Cruz

Mistério Há de Pintar

09h

Cinelândia, centro do Rio, em frente ao painel que homenageia Gilberto Gil

Desculpe o Transtorno

13h30

Rua do Carmo com a da Assembleia, centro

Pomba Idosa

14h

Museu do Amanhã, Praça Mauá, centro

Truque do Desejo

14h

Banca do André, Cinelândia, centro

Capivaras Molhadas

15h

Estrada Pacuí, 80, Vargem Grande

Derê

16h

Beco do Rato, Lapa

Charanga Venenosa

16h

Praça Mauá, Centro

Baile do Fogaça (bateria do Fala Meu Louro)

16h

Bafo da Prainha, Largo São Francisco da Prainha, Saúde

Besame

19h

Largo das Neves, Santa Teresa

Bagunço

20h

Praia Vermelha, Urca

22/04 Flor do Reggae

8h

Praça Marechal Âncora, centro

Docinhos Carinhosos

9h

Praça Marechal Âncora, centro

Bloco das Tubas

17h

Morro da Conceição, centro

Bunytos de Corpo

18h

Bar Rivalzinho, centro

Bloco Superbacana

19h

Banca do André, Cinelândia, centro

Embaixadores da Folia

20h

Em frente ao botequim Vaca Atolada, na Lapa

Os Siderais

20h

Cais do Valongo, Saúde

23/04 Bloco Celeste

9h

Praça Tiradentes, centro

Marimbondo Não Respeita

9h

Praça 4 de julho, centro

Mi careta su carreta

10h

São Cristóvão

Biquinis Ogodo

14h

Largo do Curvelo, Santa Teresa

Inconfidentes

14h

Praça Tiradentes, centro

Planta na Mente

16h

Lapa

Filhes de Martins

20h

Praça Tiradentes, centro

24/04 Boi Tolo

8h

Largo do Boi tolo, centro

Besame

8h

Largo dos Guimarães, Santa Teresa

Boitatá

9h

Praça XV, centro

Canários do Reino

12h

Cais do Valongo, Saúde

Capivaras Molhadas

12h

Praça Augusto Ruschi – Recreio

Piratas ordinários

12h

Pedra do Sal, Saúde

Boi TORO

14h

Bar Madrid, Tijuca

Dinossauros

14h

Pedra do Sal, Saúde

Forró da Taylor

16h20

Praça Glauce Rocha, Santa Teresa

Traz a Caçamba

17h

Pedra do Sal, Saúde