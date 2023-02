Vassourinhas de Brasília volta às ruas após 33 anos

O mais antigo bloco de frevo da cidade sai da 307 Sul no domingo de Carnaval

Após 33 anos, como uma fênix cultural, o bloco Vassourinhas de Brasília volta às ruas neste carnaval. Seu último desfile aconteceu em 1990. Neste domingo de Carnaval, 19, o mais antigo bloco de frevo da cidade se concentra às 15h, na W3 sul, altura da quadra 507. E para este retorno, foi composto um frevo de rua em homenagem ao Bloco e elaborado um novo estandarte com artistas pernambucanos herdeiros do grande Lula do Estandarte.

Fundado em 1967, espelhado na força e no vigor que os pioneiros pernambucanos deixaram como exemplo de resistência cultural e conexão com o sonho da cidade de Brasília, o bloco realiza um desfile com a presença e participação de membros fundadores, do Maestro Fabiano Medeiros e da Orquestra Popular Marafreboi fazendo um lindo cortejo nas ruas de Brasília com muito frevo, maracatu, coco, ciranda, entre outros ritmos da cultura popular brasileira.

O bloco Vassourinhas de Brasília surgiu como herdeiro dos tradicionais blocos Vassourinhas de Recife, Vassourinhas de Olinda e Vassourinhas do Rio de Janeiro. Na sua trajetória, traz o fortalecimento dos blocos de rua que fizeram história desde os primeiros carnavais da capital tendo o frevo como ponto de referência, gênero musical tombado pelo patrimônio da humanidade desde 2012.

“Trazer Vassourinhas às ruas de Brasília como exemplo de resistência e identidade cultural, certamente será uma das maiores ações de reintegração cultural e de salvaguarda do frevo. Será um reconhecimento pela força e originalidade de sua manifestação e música brasileira”, comemora Maestro Fabiano, organizador do Bloco.

O sonho da retomada de suas atividades, que agora se torna realidade, fará do Vassourinhas de Brasília o Bloco mais antigo da capital do Brasil. “Outro ponto a destacar é a valorização das Orquestras de frevo existentes na cidade, que no carnaval tem seu ponto alto, e assim fortalecer o diálogo: orquestra, bloco, folião, tradição e identidade carnavalesca”, acrescenta o Maestro.

O Bloco Vassourinhas de Brasília ainda levanta a bandeira da sustentabilidade e limpeza urbana. Com o apoio do SLU, 60 garis uniformizados irão desfilar em uma ala especial com mestre-sala e porta-bandeira garis, papa-lixos na concentração do Bloco, campanha de conscientização com o correto descarte do lixo e campanha com troféus para os blocos mais limpos do carnaval do DF.

O projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF, pelo Beco da Coruja, com produção do Instituto Janelas da Arte, Cidadania e Sustentabilidade e apoio do Instituto Brasileiro do Frevo e do Sindicato dos Bancários.

acervo pessoal

Serviço

Bloco Vassourinhas de Brasília

Data: 19/02 – domingo

Concentração: 15h

Local: W3 Sul – 507 sul