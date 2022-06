Beck´s apresenta circuito de eventos em Brasília

Iniciativa faz parte do Urbeck´s Festival, projeto da marca que busca despertar lugares inexplorados promovendo a troca cultural entre as cenas de música, arte, performance e tecnologia

Beck´s, cerveja do portfólio da Ambev, inaugura o “Urbeck´s Brasília”, circuito de seis eventos apoiados pela marca que acontece na cidade entre os meses de junho e julho e faz parte do Urbeck´s Festival, projeto que busca despertar lugares inexplorados promovendo a troca cultural entre as cenas de música, arte, performance e tecnologia.

As primeiras festas já começam a partir deste sábado (11), são abertas ao público e já estão com ingressos à venda. São elas: Anticlube, Festival Criolina, Sounds Of Quartzo, Efêmera, Tônica e Beco Elétrico Festival.

O calendário de eventos finaliza com o “Urbeck´s Festival”, que acontece em Brasília no dia 15 de julho. O projeto rodará seis capitais do Brasil, convidando as cidades a reocuparem locais inexplorados com uma curadoria colaborativa, apresentando os nomes mais quentes do momento, com 12 pistas, 54 DJs e 20 artistas visuais. O line up da edição de Brasília está sendo confirmado e será divulgado em breve.

“Estar próxima aos movimentos culturais locais faz com que Beck’s seja cada dia mais respeitada e desejada enquanto marca. Nosso projeto em Brasília teve sua narrativa criativa construída junto à nossa comunidade para que possamos promover eventos que realmente façam sentido para a nossa comunidade e transmitam um pouco da essência de Beck’s”, explica Aline Gusmão, gerente regional de Marketing Centro-Oeste da Ambev.

Confira abaixo a programação:

Anticlube

Data: 11 de junho

Horário: 00h

Line-up e local secretos

Ingresso: https://www.anticlube.art.br

Festival Criolina

Data: 11 de junho

Horário: 18h30

Line-up Palco: DJ Odara – OPS + Julia Carvalho – Siba – Saci Wèrè + Letícia Fialho + Ediá – Rachel Reis – Francisco El Hombre – Sistema Criolina

Line-up Pista: Pati Egito – Malfeitona – Umiranda – Klap – Selvática

Local: Setor Comercial Sul

Ingresso: https://www.sympla.com.br/evento/festival-criolina/1524531

Sounds Of Quartzo

Data: de 15 a 19 de junho

Horário: 22h

Line Up: Brito – D-Nox – Doksu – Enrico & Carmo – Gui Boratto – Jakson – Jessica Brankka – Maga – Majoness – Savage & She – Saran Stenzel – Space Motion – Sebjak

Local:

Ingresso: https://www.soundsofquartzo.com/

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Efêmera – After Oficial Picnik

Data: 25 de junho

Horário: 22h30

Line-up: Show Surpresa – Pílula Project – Luara Baggi – Ogunda-O – Thum

Local: Infinu – CRS 506

Ingresso: https://www.sympla.com.br/efemera–show-surpresa–after-oficial-picnik__1606722

Tônica

Data: 03 de julho

Horário: 16h

Line-up: Camila Jun, Leo Janeiro, Chicco Aquino, Gustavo FK e Yumi Project

Local: B Hotel Brasília

Ingresso: https://www.sympla.com.br/tonica—3-de-julho__1610229

Beco Elétrico Festival

Data: 09 de julho

Horário: 20h

Line-up: Alix – Armeniatek – DJ Bassan – Confronto Soundsytem – CXXJU – Data Assault – Malícia – Drendiela – Duelinho – EPIA72d – FAA – Giograng – Kaká – Leriss – Madamy – Palma Dulce

Local: SCS Q.2

Ingresso: https://shotgun.live/pt-br/festivals/beco-eletrico-festival