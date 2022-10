UNA Parque promove café da manhã especial para o Mês das Crianças neste sábado (22/10)

Parque inclusivo receberá uma oficina da associação DançArt’Especial, que trabalha dança e teatro com pessoas com deficiência

O UNA Parque estará de portas abertas neste sábado (22/10) para um café da manhã em homenagem ao Mês das Crianças, com participação da DançArt’Especial. Fundada em 2008, a associação oferece oficinas de dança e teatro para pessoas com deficiência, trabalho que tem tudo a ver com a proposta acessível do parque, o primeiro 100% inclusivo do Brasil.

Aberto ao público e gratuito, o evento “Comemoração do Dia das Crianças com a DançArt’Especial: O brincar na diversidade” começa às 9h30, com um café da manhã. Em seguida, das 10h às 12h, parte das atividades e práticas esportivas do parque funcionarão, entre elas canoagem e SUP, tiro com arco, teqball (futebol de mesa), yoga e meditação. Paralelamente, às 10h30, haverá uma oficina de dança e teatro.

Sobre o UNA Parque

Iniciativa da União Nacional de Acessibilidade, presidida pela para-atleta Andréa Pontes, o UNA Parque fica próximo ao Estacionamento 10 do Parque da Cidade, em Brasília, e está em sua terceira edição. Esta edição começou em agosto e segue até o dia 6 de janeiro, com mais de 10 atividades e práticas esportivas oferecidas para pessoas com deficiência ou sem.

O intuito é oferecer um espaço de lazer, esporte e convivência para o público PCD, com acessibilidade e inclusão. Normalmente, as atividades funcionam somente aos sábados e domingos, de 9h às 18h, com inscrição prévia pelo site do projeto. As atividades são voltadas para pessoas com deficiência ou sem.

Serviço

Evento “Comemoração do Dia das Crianças com a DançArt Especial: O brincar na diversidade”

Onde: Estacionamento 10 do Parque da Cidade, Brasília – DF

Programação:

9h30 – Café da manhã com a DançArt

10h – Atividades do parque (até 12h)

10h30 – Oficina de Dança e Teatro

12h – Encerramento

Entrada gratuita