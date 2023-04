Um tesouro de chocolate e piratas esperam a criançada

Um delicioso tesouro de chocolate está nas mãos de terríveis piratas. Jackie e seus amigos precisarão de ajuda para encontrá-lo. Nos dias 29 e 30 de abril, o Teatro Brasília Shopping apresenta a história “Jackie e os Piratas em A Caça do Tesouro de Chocolate”. Os ingressos custam R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia

Jackie, Izzie e Coubby, vivem mais um dia na ilha, quando descobrem que o Capitão Gancho e Sr.Smith estão com o Tesouro de Chocolate. Os três amigos logo pensam em um plano para tirá-lo das mãos dos piratas malvados. Apenas com a ajuda da plateia eles conseguirão recuperá-lo. A peça é inspirada em uma das versões de Peter Pan e é produzida pela companhia teatral Néia e Nando.



“Jackie e os Piratas em A Caça do Tesouro de Chocolate” será exibida aos sábados e domingos, às 16h. Os ingressos são vendidos na bilheteria do teatro a partir das 15h, no dia da peça. Crianças de 0 a 1 ano e 11 meses não pagam a entrada no teatro. Crianças de 2 a 12 anos e pessoas que doarem 1kg de alimento não perecível pagam meia entrada.

Mágica e Palhaçada

Em março, as manhãs de sábado no Teatro Brasília Shopping foram marcadas por muitas risadas e encantamento com o “Show de Palhágica”. Devido ao grande sucesso, a apresentação foi estendida e a criançada ainda pode se divertir com o Palhágico Chochou e o seu Coelho Farofa. Nos dias 22 e 29 de abril, às 11h, os dois aprontarão peripécias e mexerão com o imaginário da plateia com números clownescos e de ilusionismo, técnicas de mentalismo, ventriloquia, improviso e contação. Os ingressos custam R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia.

SERVIÇOS

Jackie e os Piratas em A Caça do Tesouro de Chocolate

Data: 29 e 30 de abril

Horário: 16h

Valor: R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia

Show de Palhágica

Data: 22 e 29 de abril

Horário: 11h

Ingressos: R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia

www.sympla.com.br/evento/show-de-palhagica-espetaculo-infantil/1877838