Um Dia das Mães para celebrar o presente

ParkShopping traz promoção com prêmio e brindes exclusivos, dicas imperdíveis para comemorar a data e conexões que marcam a jornada de mães e filhos

Elas são porto mais que seguro, amor infinito, memórias eternas, vida, presente, passado e futuro. Mães. Quem carrega essa marca, leva consigo dualidades que coexistem. Únicas e múltiplas, corpo e alma, mansidão e valentia, caos e calmaria, inspiração e expiração. Pelos filhos, elas reescrevem a própria história, revelam, desbravam, conectam, movem, estão sempre nos momentos mais afetivos e memoráveis que nossa jornada coleciona. Por isso, o ParkShopping celebra o Dias das Mães 2022 puxando um fio desse novelo colorido que é a vida ao lado delas e com elas.

Como lugar de encontros e experiências, o shopping mais completo de Brasília marca a data com uma promoção Compre, Ganhe & Concorra, dicas imperdíveis e memórias que valem colecionar. “O Dia das Mães 2022 será icônico. Estamos ávidos para celebrar a vida ao lado de quem amamos. O ParkShopping faz parte da história de mães e filhos da nossa cidade. Trabalhamos para proporcionar as melhores conexões em qualquer ocasião, especialmente nas datas marcantes”, revela a superintendente do centro de compras e experiências, Natália Vaz.

A campanha Dias das Mães do ParkShopping se estende de 25 de abril a 8 de maio. R$600 em compras valem uma Bag Maria Filó e um número da sorte para concorrer a um Jeep Compass Sport Flex. As trocas das notas fiscais serão feitas exclusivamente pelo Multi. Basta baixar o aplicativo, disponível gratuitamente para IOS e Android, e fazer o cadastro. É simples, sustentável e rápido. O brinde tem estoque limitado (um por CPF cadastrado) e será entregue ao cliente mediante apresentação de documento de identificação com foto e do QRCode gerado pelo Multi a ser validado pelo promotor, no balcão de troca, localizado no 2º Piso, próximo ao Cinema.

Multi Vantagens para o Cliente MultiVocê Gold

Clientes MultiVocê Gold, além da Bag Maria Filó, ganham números da sorte em dobro para concorrer ao carro e um brinde extra, uma Nécessaire que fará um match perfeito com a Bag. E tem mais! Muitas outras vantagens e privilégios são conquistadas por esse cliente! Todas elas estão descritas na seção MultiVocê do app Multi. Vale lembrar que para se tornar um cliente MultiVocê Gold, é preciso cadastrar R$7 mil em notas fiscais das lojas do ParkShopping, na seção MultiVocê do aplicativo, ao longo de três meses ou em menos tempo. Após a validação das notas fiscais pelo sistema, a categoria é atualizada para Gold. Depois disso, já como MultiVocê Gold, o cliente precisa cadastrar R$600,00 em notas fiscais das lojas do ParkShopping, na seção Promoção Dia das Mães do App Multi, para ganhar uma Bag Maria Filó, uma Nécessaire e os números da sorte em dobro.

A Bag e a Nécessaire Maria Filó são limitadas a um brinde de cada por CPF, mas os números da sorte sempre dobram a cada R$600 em compras, ou seja, R$1.200 cadastrados, valem 4 números da sorte. O regulamento completo da promoção pode ser acessado no site www.parkshopping.com.br. A extração do número da sorte será em 11 de maio de 2022 pela Loteria Federal. A divulgação do resultado será no dia 12 do mesmo mês.

Conectando e Inspirando

Em tempos de reconstrução e novas conexões, pontes criativas que permitem o cliente otimizar sua jornada de compras são essenciais ao dia a dia. O ParkShopping disponibilizará dicas imperdíveis para aqueles que buscam um presente especial. Com conteúdo leve e relevante, a consultora de estilo Clariana Gonzaga trará uma cobertura completa nos Stories do Instagram, abrindo um leque de opções bacanas. “A proposta é dar uma mãozinha valiosa aos pais e filhos. Quem tem dúvidas em relação ao presente, vai se inspirar com a Clariana. Nossa consultora tem ideias para todos os estilos de mães”, conta Anna Aimée Codeço. A especialista em coloração pessoal, Nara Moura, também apresentará, em vídeos, dicas úteis para acertar na escolha do presente e na cartela de cores para deixar as mamães ainda mais estilosas.

DIA DAS MÃES 2022 NO PARKSHOPPING – MEMÓRIAS QUE VALEM COLECIONAR

Quando: de 25 de abril a 8 de maio

Mecânica: R$600 em compras valem uma linda e prática Bag Maria Filó + um número da sorte para concorrer a um Jeep Compass Sport Flex.

Como: troca de notas fiscais serão feitas exclusivamente pelo app Multi. O brinde tem estoque limitado (um por CPF cadastrado) e será entregue ao cliente mediante a apresentação de documento de identificação com foto e do QRCode gerado pelo Multi.

Balcão para a retirada do brinde: 2º Piso, próximo ao Cinema

MultiVocê Gold: clientes MultiVocê Gold ganham benefícios extras com números da sorte em dobro para concorrer ao carro e uma Nécessaire que fará um match perfeito com a Bag.

Regulamento da promoção no site www.parkshopping.com.br

Conecte-se em @parkshoppingbsb para acompanhar dicas de presentes e lindas histórias de mães.