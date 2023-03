Ultra Metade faz show para anunciar nova música

Além da Ultra, as bandas Deserto Moai e Fabulosos Viralatas se apresentam, hoje (29), na Quarta Autoral do O’Rilley da 409 Sul

As bandas Ultra Metade, Deserto Moai e os Fabulosos Viralatas se apresentam, nesta quarta-feira (29), na Quarta Autoral do O’Rilley da 409 Sul. Com produção do Alto Volume, os shows começarão a partir das 20h com ingressos a R$ 20.

Em fim de gravações, a Ultra Metade se prepara para o lançamento de um novo single, que terá a data revelada durante o show. “Estamos preparando um show com influências do Rock nacional dos anos 1980 e 1990. Amanhã vamos fazer o anúncio do lançamento da nossa nova música. Esperamos todos lá”, convida o frontman da Ultra Metade, Berg.

Adepta do Indie Rock, Fabulosos Viralatas retorna aos palcos do Alto Volume. A banda traz músicas já conhecida do público e um show para não deixar ninguém parado.

Como a própria banda anuncia e seus perfis, Deserto Moai traz músicas que te levam a todos os lugares para depois se reencontrar. O grupo de som som calmo, mas ao mesmo tempo com letras fortes e reflexivas é uma realidade do cenário brasiliense já algum tempo.

As apresentações fazem parte do Alto Volume. O selo de bandas autorais tem realizado eventos em algumas das principais casas de shows do Distrito Federal. As bandas interessadas em tocar podem procurar a produção dos eventos pelo Instagram @altovolumerock e mandar seu material.

Serviço

Quarta Autoral do O’Rilley

Alto Volume apresenta Ultra Metade, Fabulosos Viralatas, Deserto Moai

Local: O’Rilley, 409 Sul

Data: Dia 29 de Março

Horário: 20h

Ingressos: R$ 20 (no local)