Ultra Brasil anuncia line-up completo com 75 artistas

Com ingressos por dia à venda a partir de sexta-feira (10), festival ocorre no Vale do Anhangabaú (SP) em abril

A edição brasileira da maior marca internacional de festivais de música eletrônica revela a fase dois do seu line-up. O Ultra Brasil ocorre nos dias 21 e 22 de abril e recebe, além dos headliners já anunciados Axwell, Marshmello, Alan Walker e DJ Snake, mais 71 talentos nacionais e internacionais de diversas vertentes da música eletrônica, divididos em quatro palcos que tomarão conta de toda extensão do Vale do Anhangabaú (SP).

O Mainstage, palco principal do festival, abriga os grandes nomes do cenário mainstream. Além dos headliners citados, Above & Beyond, Nicky Romero, Oliver Heldens, Timmy Trumpet e Vini Vici estão escalados para o espaço. Os internacionais Wade, Kasablanca e Mykris chegam para completar o line-up, que também conta com Chemical Surf, FTampa, Rod B & Rodrigo Vieira e VINNE representando a força brasileira.

Resistance, outro destaque do festival, é o palco dedicado ao som underground. O atual fenômeno do techno melódico Binaryh, o aclamado produtor Gui Boratto e a potência Melanie Ribbe são os novos nomes adicionados na programação, que já abriga Dubfire b3b Nicole Moudaber b3b Paco Osuna, Enrico Sangiuliano, HI-LO, Ilario Alicante, Kölsch, Loco Dice, Pan-Pot, Popof x Space 92 (presents Turbulence), Reinier Zonneveld, Sam Paganini e Solardo.

Os nomes globais em ascensão podem ser conferidos no palco Worldwide. O espanhol Wade, um dos maiores nomes do Tech House hoje em dia, já anunciado no palco principal, promete uma segunda apresentação no festival. Gabe, artista da vanguarda nacional, performa de duas maneiras diferentes: com seu projeto homônimo em um set focado no Tech House (fase atual de carreira) e como Wrecked Machines, título pelo qual era conhecido quando começou como DJ tocando Psy Trance, em um projeto que ele retoma apenas em ocasiões especiais e exclusivas. E falando em Trance, há também um dos representantes mais consagrados da vertente no line-up: Vegas. Além desses artistas, Ace Ventura, Bliss (live), Bruno Furlan, Chapeleiro, Hi Profile, Javier Bussola, Jay de Lys, Jessica Brankka, Major 7, Miguel Bastida, Morsei, Paksman, Roxe, Stryker e Vitor Vinter são os demais escolhidos para animar a pista.

O palco Regional reafirma o compromisso do Ultra Worldwide em reconhecer os artistas e talentos locais. São eles: Almanac, Ammo Avenue, Barja, Beltran, Bewav, Carol Fávero, Coppola, Deadline, Duarte, Duncan, Etta, Evokings, Groove Delight, Inndrive, Jord, Malifoo, Martin Trevy, Mojjo, Reezer, Riascode, Sandeville, The Fish House, Volkoder, Watzgood e Zuffo.

Unindo tecnologia de ponta, produção em grande escala e talentos da cena, o Ultra Worldwide tem eventos ativos nos cinco continentes habitáveis. No Brasil, em edições anteriores realizadas entre 2008 e 2011 em São Paulo e entre 2016 e 2017 no Rio de Janeiro, o festival já recebeu mais de 300 mil pessoas.

Produzida pela 30E e pela BAN Music Worldwide, a sétima edição do festival está com ingressos à venda na modalidade passaporte (para os dois dias) no site da Eventim (com taxa) e na bilheteria oficial (sem taxa) no Estádio do Morumbi. Os ingressos individuais (por dia) estarão disponíveis para compra a partir desta sexta-feira (10).

SERVIÇO

Ultra Brasil

Data: 21 (sexta-feira) e 22 (sábado) de abril

Local: Vale do Anhangabaú – Av. São João, s/n – Centro Histórico de São Paulo (SP)

Abertura dos portões: 14h

Classificação etária: 18 anos

Informações: www.ultrabrasil.com | Instagram | Facebook | Twitter

INGRESSOS

Passe Pista (para os dois dias do festival): Lote 1: R$ 1.300,00 (inteira) + taxas | R$ 715,00 (ingresso social) + taxas | R$ 650,00 (meia-entrada) + taxas

Passe Área Vip (para os dois dias do festival): Lote único: R$ 2.550,00 (inteira) + taxas | R$ 1.402,50 (ingresso social) + taxas | R$ 1275,00 (meia-entrada) + taxas

PROGRAMAÇÃO

Mainstage: Above & Beyond, Alan Walker, Axwell, Chemical Surf, DJ Snake, FTampa, Kasablanca, Marshmello, Nicky Romero, Oliver Heldens, Rod B & Rodrigo Vieira , Timmy Trumpet, Vini Vici, Vinne e Wade

Resistance: Binaryh, Dubfire b3b Nicole Moudaber b3b Paco Osuna, Enrico Sangiuliano, Gui Boratto, HI-LO, Ilario Alicante, Kölsch, Loco Dice, Melanie Ribbe, Pan-Pot, Popof x Space 92 presents Turbulence, Reinier Zonneveld, Sam Paganini e Solardo

Worldwide: Ace Ventura, Bliss (live), Bruno Furlan, Chapeleiro, Gabe, Hi Profile, Javier Bussola, Jay de Lys, Jessica Brankka, Major 7, Miguel Bastida, Morsei, Paksman, Roxe, Stryker, Wade, Wrecked Machine, Vegas e Vitor Vinter

Regional: Almanac, Ammo Avenue, Barja, Beltran, Bewav, Carol Fávero, Coppola, Deadline, Duarte, Duncan, Etta, Evokings, Groove Delight, Inndrive, Jord, Malifoo, Martin Trevy, Mojjo, Reezer, Riascode, Sandeville, The Fish House, Volkoder, Watzgood e Zuffo